Pablo Iglesias no anirà a la cimera del Marroc amb Sánchez

El vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, no acompanyarà el president de l'Executiu, Pedro Sánchez, a la cimera bilateral amb el Marroc que es va a celebrar el proper 17 de desembre a Rabat.









Fonts governamentals han explicat que la delegació de l'Executiu que acudirà al Marroc encara s'està tancant i només acudiran els ministres que abordaran memoràndums de col·laboració o matèries específiques en les relacions bilaterals.





En el cas d'Esglésies, que ja ha participat en altres cims amb Itàlia o Portugal, no està programada la seva presència al no contemplar-se en el marc de les seves competències memoràndums amb el Marroc, apunten des de la Moncloa.





Aquesta cimera bilateral amb el Marroc (que oficialment es diu reunió d'alt nivell o RAN) se celebra enmig de fortes restriccions de moviment en aquest país. De fet, la ministra portaveu ha apuntat que un dels factors que incidiran en que hi hagi o no una audiència amb el rei Mohammad VI són precisament aquestes restriccions.





Recentment, el Govern va assegurar que, a dia d'avui, no li consta cap malestar en el si de l'Executiu marroquí per la posició del vicepresident segon, Pablo Iglesias, favorable a un referèndum d'autodeterminació per al Sàhara Occidental.





Segons van explicar recentment fonts del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, no hi ha hagut cap dificultat que pogués afectar la relació bilateral entre l'Executiu de Pedro Sánchez i el Govern del Marroc.





En qualsevol cas, des del Ministeri reivindicar la Reunió d'Alt Nivell (RAN), que demostra la bona relació entre els dos països després del tractat d'amistat signat fa trenta anys.





POLÈMICA PEL SÀHARA

El vicepresident segon de Govern va dir aquesta setmana que el Ministeri d'Exteriors està treballant "de manera discreta" perquè torni a haver un enviat especial de l'ONU per al Sàhara Occidental, cosa que, segons la seva opinió, és "condició de possibilitat" per que hi hagi diàleg i s'avanci en la resolució del conflicte.





També va defensar el seu dret a recordar la "legalitat vigent" i, en concret, la resolució del Consell de Seguretat de l'ONU de 1995 en la qual s'instava que se celebrés un referèndum "per a la lliure determinació de la vila del Sàhara Occidental", sense que això suposi, ha assegurat, dir la seva.





El 18 de novembre passat Unides Podem manifestar que el Govern ha de sol·licitar a Nacions Unides que organitzi un referèndum d'autodeterminació al Sàhara Occidental, amb "calendari", un cens just "i" garanties "per al compliment del resultat de la consulta, atès que no n'hi ha prou "amb demanar el cessament de les hostilitats" a la zona.





L'ambaixadora del Marroc a Espanya, Karima Benyaich, ha detallat que el seu país està fent en el pas fronterer de Guerguerat és "assegurar el pas" com "país responsable" i acusa el Front Polisario de "provocacions" reiterades. Benyaich concedeix que cal que l'ONU nom un nou enviat especial per al Sàhara.