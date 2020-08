Marroc surt de la llista de tercers països autoritzats per viatjar a la UE

El Govern ha exclòs al Marroc de la reduïda llista de països tercers als quals la Unió Europea va obrir la seva frontera exterior el passat mes de juliol a l'considerar que no representaven un risc afegit a la propagació de l'coronavirus, de manera que el grup de destinacions autoritzats queda limitat a onze països, segons recull el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'aquest dissabte.













Segons l'ordre signada i publicada al BOE pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i seguint l'acordat per la Unió Euorpea, la llista estaria ara composta per Austràlia, Canadà, Geòrgia, Japó, Nova Zelanda, Rwanda, Corea de l' sud, Tailàndia, Tunísia, Uruguai, i la Xina.





Des de l'Executiu han aclarit que s'adopta aquesta disposició sense que tingui reflex pràctic, atès que, en aplicació del principi de reciprocitat que havia condicionat l'autorització per viatjar, encara no havia tingut efectes.





Aquesta ordre tindrà efecte fins a les 24.00 hores de el 16 de setembre de 2020, sense perjudici de la seva eventual modificació per respondre a un canvi de circumstàncies o noves recomanacions en l'àmbit la Unió Europea.





REVISIÓ DE PAÏSOS AUTORITZATS

El bloc va acordar una primera llista de quinze països als quals obrir-se progressivament a partir d'l'1 de juliol, però ja llavors diversos socis van fer notar que es tractava d'una "recomanació" i no d'una obligació per als Estats membre.





Després de diverses setmanes de negociació complicada, els 27 van fixar una primera llista amb la condició que seria revisada cada dos setmanes, de manera que es pogués ajustar periòdicament a la situació sanitària canviant i garantir que només s'incloguessin destinacions amb una situació epidemiològica igual o millor que la registrada a la UE.





A la primera avaluació de l'passat 16 de juliol, els Vint ja van acordar retirar de la llista a Sèrbia i Montenegro. En una segona revisió l'única modificació va ser l'exclusió d'Algèria i ara el Marroc, a el temps que no s'ha produït cap nova incorporació.





A l'marge d'aquesta dotzena de països, els 27 es van comprometre --i mantienen-- que els residents d'Andorra, Mònaco, San Marino i el Vaticà han de ser considerats com a residents de la Unió Europea pel que fa a el pas fronterer i per tant beneficiar-se de la mateixa llibertat de moviment.





A més, la frontera comuna també haurà de romandre oberta per a viatgers procedents de països no autoritzats si són ciutadans europeus o membres de la seva família, residents de llarga estada a la UE i les seves famílies o persones amb funcions o necessitats essencials com, per exemple, personal sanitari .