Només una vintena de països permeten l'entrada sense restriccions de viatgers procedents d'Espanya

Només una vintena de països, dels quals vuit pertanyen a la Unió Europea, permeten l'arribada de viatgers procedents d'Espanya sense imposar restriccions per la pandèmia de Covid-19, segons l'últim mapa que ha publicat el Ministeri d'Afers Estrangers, UE i cooperació recopilant aquestes mesures.













Es tracta de França, Portugal, Suècia, Polònia, Eslovàquia, Luxemburg, Croàcia, Bulgària (tots ells membres de la UE), Sèrbia, Montenegro, Albània i Macedònia.





Fora d'Europa, només Mèxic, Lesotho, Txad, Costa d'Ivori, l'Afganistan, Síria, el Iemen, Mongòlia i Corea del Nord no imposen cap restricció a les entrades de viatgers des d'Espanya.





Segons el mapa publicat aquest dimarts per Exteriors, 106 països tenen en vigor alguna prohibició a l'entrada de viatgers procedents d'Espanya o han suspès les comunicacions aèries o marítimes.





34 EXIGEIXEN QUARANTENA





Altres 34 imposen alguna modalitat de quarantena, tal com fa Regne Unit, que ha fixat una de 14 dies. República Txeca, Suïssa i Liechtenstein deixen fora de la quarantena als procedents de Canàries; el Govern txec permet, a més, eludir la quarantena amb un test PCR. Tot i que el juliol 1 van quedar obertes la pràctica totalitat de les fronteres interiors de la UE, a l'agost, amb l'augment dels rebrots, han tornat gradualment les mesures restrictives.





Bèlgica imposa quarantena i tests per a viatgers procedents d'Aragó, Navarra, Lleida i Barcelona i la recomana en el cas de Girona, Tarragona, País Basc, la Rioja, Extremadura, Sòria, Guadalajara, Castelló, València, Múrcia, Almeria, Balears i Madrid .





Països Baixos també la limita als procedents d'Aragó Madrid, Navarra, Belessis i les províncies de Barcelona, Lleida, Sòria, Burgos, Salamanca i Almeria. En tot cas, les autoritats recomanen "encaridament mantenir una quarantena de 10 dies" si s'arriba des de qualsevol regió d'Espanya. Romania l'exigeix als procedents de Catalunya, Madrid, Balears, Aragó, País Basc i Navarra.





Finalment, altres 30 països exigeixen un altre tipus de mesures per viatjar des d'Espanya. És el cas d'Alemanya, on els viatgers procedents d'Espanya necessiten un test molecular negatiu per eludir la quarantena; Àustria, que demana un certificat mèdic excepte als que procedeixin de Balears o Canàries; Malta o Itàlia, que exigeix també una prova molecular o antigènica amb hisop realitzada a les 72 hores anteriors.