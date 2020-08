Experts de Bèlgica desaconsellen viatjar a Espanya: "La situació és veritablement delicada"

Steven Van Gucht, de el comitè federal d'experts de el Servei de Salut de Bèlgica, ha desaconsellat aquest dimecres els viatges a Espanya, perquè la situació per la pandèmia del coronavirus és "veritablement delicada".









El viròleg i membre de la cèl·lula d'avaluació que estableix el codi de colors per a les recomanacions de viatge del Ministeri d'Exteriors belga ha assenyalat, en declaracions al mig belga Sudinfo, que hi ha "una gran preocupació" per l'evolució de la pandèmia a Espanya .





"La incidència va en augment en gairebé tot arreu, més territoris estan passant a zona 'taronja' i 'roja' i les mesures no són prou forts a tot arreu. Per això hi ha una gran preocupació per Espanya", ha subratllat Van Gucht .





En concret, ha assenyalat a Aragó, Catalunya i el País Basc com a zones on la situació és més complicada, encara que també ha apuntat a Madrid, "on la taxa d'incidència és el doble que a Brussel·les".





De moment, Bèlgica inclou a les comunitats d'Aragó i Navarra i a les províncies de Biscaia, Sòria, Barcelona i Lleida en la llista 'roja' i exigeix guardar quarantena i realitzar test mèdics als turistes que tornin d'aquests territoris, mentre que una desena de províncies espanyoles són considerades 'taronja' i la quarantena és recomanada.





Espanya és el segon principal destinació turística per als belgues que viatgen a l'estranger. L'any passat es van registrar 1,6 milions de viatges de al menys quatre dies.