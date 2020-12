Felipe González assegura que els veneçolans "li han donat l'esquena" a Maduro

L'expresident del Govern Felipe González ha assenyalat que el president de Veneçuela Nicolás Maduro "tanca el cercle de la tirania" i que els veneçolans "li han donat l'esquena".













Així ho ha manifestat aquest dilluns González en un comunicat, després que la Unió Europea apuntés que no reconeix el resultat de les eleccions legislatives a Veneçuela, al considerar que no han complert els estàndards internacionals "mínims" i es dóna un termini fins al gener per definir la seva relació amb l'Assemblea Nacional que ara mateix dirigeix el president encarregat, Juan Guaidó.





"Quedava l'Assemblea Nacional, com l'últim bastió de la representació de la sobirania popular, elegit lliurement pels Veneçolans", ha subratllat l'expresident espanyol.





En aquest punt, González ha indicat que des de l'elecció de fa cinc anys "la dictadura de Maduro ha fet tot per anul·lar la representació democràtica". "Però el veneçolans li han donat l'esquena i el seu règim no durarà", ha sentenciat.





La Unió Europea no ha reconegut la victòria de la coalició chavista que dóna suport al president Nicolás Maduro, que s'hauria fet amb el 67 per cent dels sufragis en unes eleccions parlamentàries que han comptat amb una participació del 31 per cent.