La UE considera que les eleccions veneçolanes no han complert els estàndards internacionals mínims

La Unió Europea creu que no s'han complert els estàndards internacionals "mínims" en les eleccions d'aquest diumenge a Veneçuela, i que el resultat "no representa la voluntat dels veneçolans", segons ha assegurat l'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell.









El cap de la diplomàcia europea ha insistit en una roda de premsa posterior al Consell d'Afers Exteriors que les eleccions no han estat lliures ni transparents i no han comptat amb els estàndards democràtics mínims. "Tampoc no han aconseguit mobilitzar els veneçolans", ha dit.





En la mateixa línia, la ministra d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, Arancha González Laya, ha dit que el bloc europeu "no pot reconèixer" el procés que ha donat la victòria a la coalició chavista que dona suport al president, Nicolás Maduro.





"Aquestes eleccions podrien haver estat una bona oportunitat perquè tots els veneçolans expressin la seva visió sobre el futur del país a través d'un procés democràtic, lliure i transparent, però malauradament això no ha passat", ha dit González Laya en una roda de premsa a Brusselles, després d'una reunió amb els seus socis europeus.





La ministra ha recalcat que els Vint-i-set consideren de manera "unànime" que els comicis d'aquest diumenge "no han respectat els estàndards internacionals mínims perquè el procés fos creïble".