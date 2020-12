Fernández (PP) acusa JxCat de tenir relacions amb partits d'extrema dreta fa molt de temps

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha sostingut que "JxCat fa temps que té relacions amb partits d'extrema dreta" a Europa, arran de que el vicepresident de Parlament, Josep Costa, assistís a reunió en què també van participar formacions de tall identitari.





"El moviment separatista té un component nacional-populista extremista i ara es comença a veure. Les relacions i les visites del senyor Costa ho demostren, però no és una cosa nova", ha afirmat a Tarragona.





Ha posat com a exemple que el líder de la Lliga Nord, Mateu Salvini, "portava samarretes amb l'estelada", i ha assegurat també que l'expresident de la Generalitat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, va rebre suports de partits d'extrema dreta europeus . "La ultradreta radical filonazi de Flandes va donar suport al senyor Puigdemont i al procés separatista", com també ho va fer la ultradreta de Finlàndia, ha sostingut Fernández.





Al preguntar-li per Vox, Fernández ha afirmat que el PP no té cap acord de govern amb el partit: "Crec que no té a veure una situació amb l'altra".





DESESCALADA

El PP també ha manifestat la seva "preocupació" davant la possibilitat de retrocedir en la desescalada a Catalunya amb un tancament de la restauració, després que el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, avisés que els avenços dependran de les dades epidemiològiques.





Fernández ha advocat per protegir salut i economia amb bones polítiques -com s'ha fet, al seu entendre, a la Comunitat de Madrid-, perquè haver de triar entre una o una altra és com escollir "entre respirar o menjar".





Així, ha apostat per reforçar el sistema de rastreig de la Covid-19 i vigilància, combinant-los amb tests, per evitar les conseqüències econòmiques i socials d'un nou tancament.





PACTES DEL PSC

Després de les eleccions a Catalunya, ha opinat que el PSC buscarà el suport dels partits independentistes per formar un tripartit: "El que els recomano a tots els catalans és que quan es parla de el partit socialista i dels seus pactes amb els independentistes no es fixin en el que diuen en campanya electoral, sinó en el que fan ".





"Sempre, sempre el PSC quan ha tingut l'oportunitat de pactar amb separatistes ho ha fet", i ha posat com a exemple els pactes de el PSC a l'Ajuntament de Badalona (Barcelona) per aconseguir l'alcaldia, abans que tornés a ser alcalde el líder del PP a la ciutat, Xavier García Albiol.





AJUDES ALS AUTÒNOMS

Per a Fernández, el nou sistema d'ajuts als autònoms afectats per la Covid-19 de el Govern s'ha plantejat millor que el sistema anterior, que es va gestionar "no només caòtica sinó profundament injusta". Ha lamentat que en aquella ocasió els ajuts s'adjudicaran "com si fos la selva", i ha demanat que els nous criteris de repartiment siguin transparents perquè els autònoms puguin accedir-hi en igualtat de condicions.