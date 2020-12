Els treballadors de Tecnove, subcontracta de Nissan, es mobilitzen contra el tancament de l'automobilística

Els treballadors i treballadores de l'empresa Tecnove SL, que ofereix el servei de restauració col·lectiva a les instal·lacions de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, han anunciat l'inici d'un calendari de mobilitzacions i protestes que començarà demà mateix, 9 de desembre, amb una concentració a l'aparcament de la pròpia Nissan entre les 6 del matí i les 14.30h. Aquesta concentració tindrà continuïtat els propers dies 10,11,16,17 i 18 en dos torns (de 6 a 8:30 hores i de 13 a 14:30).





La plantilla es planteja la convocatòria d'una vaga indefinida si amb posterioritat a la data del 18 de desembre, l'empresa manté la negativa a iniciar el procés de diàleg que reclamen els treballadors i treballadores responsables del servei de menjador que Nissan posa a disposició del seu plantilla.





Concentracions de protesta, mobilitzacions i una vaga indefinida en cas que Tecnove SL no variï la negativa que de forma reiterada ha mantingut l'empresa a la possibilitat d'iniciar un procés de diàleg sobre el futur de la trentena de persones, la meitat d'elles en situació d'Erto per força major des de fa 6 mesos, que ofereixen el servei de restauració col·lectiva a les instal·lacions de Nissan a la Zona Franca de Barcelona.





Els representants de la plantilla denuncien que Tecnove SL es remet invariablement a incerts compromisos de subrogació arribat el moment que Nissan posi punt i final a la seva activitat a la planta barcelonina, sense oferir cap garantia concreta de manteniment de l'ocupació en el cas que es produeixi el promès procés de reindustrialització ni especificar quines serien les condicions de sortida per a les persones que, arribat un nou inversor, no conservaran el seu lloc de treball.





Des de la plantilla es denuncia que "Tecnove no vol dialogar amb nosaltres, Nissan es desentén de la nostra situació i les administracions implicades no ens obren la possibilitat de participar a la taula de reindustrialització on s'està decidint també el nostre futur. Com la resta de subcontractes, se'ns pretén deixar ben clar que les promeses de no abandonar a ningú afectat pel tancament de Nissan es referien en exclusiva a les 2500 persones ocupades directament per l'empresa i cobertes per l'acord assolit el passat mes d'agost entre els sindicats majoritaris i la direcció de la pròpia Nissan, amb el vistiplau i la intermediació de les administracions ".





Josep Pérez, advocat de Col·lectiu Ronda que assessora la plantilla de Tecnove i que també ho ha fet amb altres treballadors de subcontractes que operen a Nissan com és el cas d'Acciona, lamenta l'actitud de Tecnove i la impossibilitat de dialogar amb l'empresa sobre la situació de les persones que ocupa a Nissan. "Aquests treballadors només saben que una part de la plantilla està en Erto des de fa 6 mesos i que la seva empresa té un contracte amb Nissan fins que aquesta finalitzi la seva activitat a Barcelona, però no tenen cap altra certesa. Ni sobre el que passarà a partir de 31 de desembre de 2021 ni pel que fa a el temps que resta fins a arribar a aquest moment ".





En aquest sentit, els representants de la plantilla de Tecnove reclamen un diàleg amb l'empresa per aclarir un futur que a hores d'ara està marcat pel signe de la incertesa. "No demanem res que no pensem que sigui lògic i ens correspongui -afirmen des de la plantilla- tan sols tenir la garantia que a l'hora d'afrontar la reindustrialització de la planta se'ns té present per al cas que es mantingui la necessitat del servei que venim oferint des de fa anys i unes condicions de sortida dignes i respectuoses amb la nostra trajectòria a Nissan per a les persones que no puguin mantenir el seu lloc de treball un cop es concreti el tancament de la planta. ni més ni menys que allò que s'ha garantit a la plantilla de la pròpia Nissan que és precisament això: incloure'ls en els plans de reindustrialització per al cas que arribi el nou inversor que tots esperem i fixar-los unes condicions d'indemnització i acompanyament social pels que no tinguin cabuda a el nou projecte que aquí es desenvolupi. Però nosaltres no tenim res de tot això. no volem entorpir la represa de l'activitat de Nissan ni dificultar la reindustrialització de la planta, però no és acceptable el tracte que s'està dispensant a el personal de les subcontractes, completament ignorat en un procés que implica les administracions. El tancament de Nissan afecta més de 4.000 persones de forma directa, però de moment només hi ha preocupació pel futur de 2.500 persones i això és terriblement injust ".