Més de 300 treballadors d'Acciona a Nissan presenten una demanda davant el TSJC

Uns 325 treballadors d'Acciona a Nissan han presentat una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en què impugnen l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) executat el 2 d'octubre i que afecta un total de 485 empleats.













La demanda, presentada divendres i recolzada pel 67% de la plantilla, també demana al tribunal que es pronunciï sobre la responsabilitat de la companyia automobilística que fa a aquestes extincions per incomplir el deure de subrogar-dels treballadors acomiadats, ha informat el Col·lectiu ronda aquest dilluns en un comunicat.





Demanen la nul·litat de les extincions atenent a "l'existència d'una situació prèvia de cessió il·legal de mà d'obra" que ja va ser denunciada davant els tribunals al juliol, i es diferencia de la impugnació realitzada per les seccions sindicals perquè reclama el reconeixement explícit de la responsabilitat de Nissan.





El Col·lectiu Ronda al·lega que s'ha executat un acomiadament col·lectiu sense que en el procés de negociació hagi estat present en cap moment "l'empresa veritablement responsable d'aquests treballadors", en referència a Nissan.





"No només hi ha una situació de cessió il·legal sinó que l'anunci per part de Nissan de realitzar noves contractacions i dedicar la seva pròpia plantilla a suplir els acomiadaments d'Acciona implica un escenari de successió empresarial que comporta l'obligació per part de Nissan de subrogar a aquest personal acomiadat a qui pretén substituir ", ha explicat el membre del bufet Josep Pérez.





PERSONAL PROPI

Nissan va comunicar el passat 23 d'octubre a les seccions sindicals la seva decisió d'ocupar amb personal propi els llocs de treball que fins al mes de juliol ocupaven els treballadors d'Acciona Facility Services (AFS) a les plantes de la Zona Franca i Sant Andreu de la barca (Barcelona).





L'automobilística ja va avisar a l'agost que l'única opció viable per a la companyia era preparar-se per la internalització dels serveis que fins al 10 d'agost de 2020 els prestava Acciona, "el contracte va ser injustament resolt per la seva part".





Va assegurar que va intentar arribar a punts de trobada amb la direcció d'Acciona per poder buscar una solució oferint la possibilitat de subscriure un nou contracte amb durada fins a 31 desembre de 2021, i que aquesta proposta va ser rebutjada.





Acciona Facility Services va argumentar que estava "en tot moment oberta a negociar amb Nissan" una revisió de les condicions del contracte de provisió de serveis, perquè fos econòmicament viable, per mantenir els llocs de treball i evitar l'ERO.





AFS també va sostenir que va demanar la integració dels seus treballadors en la taula de reindustrialització i que Nissan ha rebutjat "en tot moment de manera taxativa les propostes d'Acciona".