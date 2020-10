Nissan ocuparà els llocs dels treballadors d'Acciona amb personal propi

Nissan ha comunicat aquest divendres a les seccions sindicals la seva decisió d'ocupar amb personal propi els llocs de treball que fins al mes de juliol ocupaven els treballadors d'Acciona Facility Services (AFS) a les plantes de la Zona Franca i Sant Andreu de la Barca ( Barcelona).









En un comunicat aquest divendres, CCOO de Catalunya ha acusat Nissan "demostrar la seva connivència amb la direcció d'Acciona per facilitar l'acomiadament" dels 500 treballadors de l'empresa auxiliar que operaven a les instal·lacions de l'automobilística i d'impedir que participin en el procés de reindustrialització.









El sindicat ha reclamat la nul·litat de l'ERO d'Acciona, promogut arran de l'anunci de tancament de les plantes de l'automobilística a Catalunya, i la "garantia d'ocupació i de reindustrialització" de totes les persones que treballen a les empreses afectades pel tancament de Nissan.





CCOO de Catalunya sol·licitarà a la comissió de reindustrialització de Nissan que es doni cobertura als treballadors d'Acciona durant el procés perquè, ha defensat, la demanda judicial presentada al costat d'UGT i CGT al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per demanar la nul·litat de l'ERO, fa que els acomiadaments no siguin fermes.





NISSAN I ACCIONA

Nissan ja va avisar a l'agost que l'única opció viable per a la companyia era preparar-se per la internalització dels serveis que fins al 10 d'agost de 2020 els prestava Acciona, "el contracte va ser injustament resolt per la seva part".





L'automobilística va assegurar que va intentar arribar a punts de trobada amb la direcció d'Acciona per poder buscar una solució oferint la possibilitat de subscriure un nou contracte amb durada fins a 31 desembre de 2021, i que aquesta proposta va ser rebutjada.





Acciona Facility Services va argumentar que "en tot moment oberta a negociar amb Nissan" una revisió de les condicions del contracte de provisió de serveis, perquè fos econòmicament viable, per mantenir els llocs de treball i evitar l'ERO.





AFS també va sostenir que va demanar la integració dels seus treballadors en la taula de reindustrialització i que Nissan ha rebutjat "en tot moment de manera taxativa les propostes d'Acciona".