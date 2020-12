The Lancet confirma que la vacuna d'Oxford és altament eficaç contra la Covid-19

La vacuna contra la Covid-19 desenvolupada per la universitat d'Oxford i l'empresa AstraZeneca és segura i efectiva. Així s'ha posat en evidència en un article publicat per la revista especialitzada The Lancet en què s'analitzen els resultats preliminars de la fase 3 a la qual ha estat sotmesa aquesta vacuna.





Els resultats d'aquestes proves clíniques posen de manifest que la vacuna és altament eficaç quan s'administra mitja dosi seguida d'una dosi completa. En aquests casos, la resposta de la vacuna és del 90%. En el cas que s'administrin dues dosis completes, l'eficàcia baixa fins al 62%.





La vacuna ha estat provada en gairebé 24.000 voluntaris en quatre assaigs clínics i tan sols s'han detectat 175 problemes de salut greus, tot i que una anàlisi detallada concloure que la gran majoria d'aquests problemes no van tenir res a veure amb la vacuna.





Aquesta és la vacuna que tindrà una major distribució a Espanya, ja que la UE ha comprat 300 milions de dosis, d i els que 30 milions acabaran en el sistema sanitari espanyol. I encara que la seva eficiència és lleugerament inferior a les de Pfizer, la major capacitat de producció de la d'Oxford, la seva major facilitat de transport i conservació i el seu menor cost la converteixen en la vacuna més accessible.