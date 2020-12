El Barça es complica la Champions en un pèssim partit davant la Juventus de Cristiano

Si els blaugrana esperaven veure al Barça brillant de la Champios contra la Juventus es van emportar una enorme decepció. L'equip que es va enfrontar a la veccia signora comandada per Cristiano Ronaldo encara no havia abandonat el Ramón de Carranza ni oblidat la garrotada davant el Cadis i va ser gairebé atropellat per un equip italià que va jugar com va voler. Tampoc hi va haver duel Messi-Cristiano, estant com va estar l'argentí del Barça completament sol.





Aquesta derrota és molt important no només pel que significa de cop per al projecte de Ronald Koeman. Estant com està el club a la deriva a l'espera d'unes eleccions que li treguin de el pou en què està ficat, només la Champions oferia una taula de salvació. Despenjat a la Lliga, amb derrotes inexplicables, la inesperada voluminosa derrota davant el Juventus no deixa marge de maniobra.





I això que els blaugrana tenien prou amb no perdre per més de dos gols per conservar el liderat del grup. Però ni això van poder fer.





No va ser un bon partit per al Barça, almenys no en encert. Un altre més a la llista de punts negres d'una temporada que està començant fatal en la lliga, molt millor a la Champions però amb aquest 'però' final, que és perdre el liderat a casa davant la 'vecchia signora' a la qual havien guanyat, amb molt bon futbol, a Torí per 0-2.





Cristiano Ronaldo, que mai li havia marcat al Barça a la Champions ni amb Manchester United ni Reial Madrid, ja té una altra víctima europea. No va poder marcar de jugada, si en dos penals, i va liderar els seus a una victòria clau. Necessitava aquest 0-3, mínim, el Juventus i va poder guanyar fins i tot per més, però el gol de Bonucci va ser ben anul·lat, per fora de joc.





El Barça va fer més aviat poc en atac. Quan ja anava 0-3, quan ja es veia segon, va tenir alguna ocasió més, com una falta directa o un xut llunyà de Leo Messi. L'argentí, lluny de la seva millor versió, va ser igualment el millor. Amb l'entrada de Riqui Puig, va millorar la qualitat de la possessió culer i el '10' ho va agrair, però va topar sempre amb l'incombustible Gianluigi Buffon.





De perduts a el riu, va pensar Koeman, i va enviar el seu equip a acceptar el 'frontó' que va proposar el Juventus, molt còmoda defensant la seva renda. El treball estava fet per als d'Andrea Pirlo, i el Barça tenia tot per fer. Amb presses, les decisions no van ser bones, encara que sí hi va haver ocasions d'atac en el bàndol culer.





I, el resultat final, una altra derrota dolorosa, vergonyosa en part, que deixa al Barça segon. No serà cap de sèrie, es mesurarà a un primer classificat en vuitens i jugarà la tornada lluny de Camp Nou. El Juventus, per contra, acaba amb tot el bon ànim possible aquesta fase de grups.

Una primera fase on semblava que el Barça faria el seu segon 'sis de sis' de la història. El Barça tenia la millor cara a Europa, però ho va truncar i va trencar tot a al final. I, en part, per culpa d'una Juventus pràctica, encertada, decisiva. Pirlo va marxar somrient, content del que s'ha vist. I és que el Barça va disparar, però amb pólvora mullada. El seu Juve, per contra, es va enfilar a el liderat en una nit infausta i sense màgia al Camp Nou.





Alineacions:

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo (Mingueza, min.82), Lenglet (Umtiti, min.55), Jordi Alba (Junior Firpo, min.55); Pjanic, De Jong; Trincao (Braithwaite, descans), Messi, Pedri (Riqui Puig, min.66); i Griezmann.

Juventus: Buffon; Quadrat (Bernardeschi, min.85), Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur (Bentancur, min 71); Ramsey (Rabiot, min 71); Morata (Dybala, min.85) i Ronaldo (Chiesa, min.90 + 2).

Gols: 0-1. Min.13, Ronaldo, de penal (p); 0-2. Min.20, McKennie. 0-3. Min.52, Ronaldo (p).

Àrbitre: Tobias Stieler (ALE). Va amonestar Jordi Alba (min.27), Lenglet (min.31), Umtiti (min.60) al FC Barcelona ia Ramsey (min.29), Morata (min.54), Danilo (min.69) a la Juventus.