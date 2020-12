El periodista Xavi Casinos publica 'Barcelona secreta II', on explica 60 històries desconegudes de la ciutat

El periodista i escriptor barceloní Xavi Casinos ha revelat aquest dimecres algunes de les 60 històries de la ciutat que ha publicat al seu llibre 'Barcelona secreta. Volum II ', que ha presentat al Col·legi de Periodistes de Catalunya i que també s'ha pogut seguir telemàticament a causa de les restriccions sanitàries.









El nou llibre de Casinos recull 60 històries de totes les que el periodista ha donat a conèixer en l'edició digital de 'La Vanguardia', i és la continuació de 'Barcelona secreta' (2019) i de 'Barcelona. Històries, curiositats i misteris ', publicat fa quatre anys.





Durant la seva presentació, Casinos ha explicat que hi ha una Barcelona que passa desapercebuda, en la qual els seus veïns no s'adonen que, en creuar-la, pot haver alguna història interessant; i que també ha constatat la Barcelona ignorada, la cara B: "En qualsevol racó d'aquesta ciutat hi ha milers de racons que tenen una història. Només cal trobar-la".





Algunes de les històries que es recullen a 'Barcelona Secreta II' són la de l'antic claustre de Santa Maria de Jerusalem (l'actual pati de l'Escola Sant Miquel); la de la columna de la vergonya, a la plaça del Rei; o l'existència d'un Sant Jordi cosmonauta al Palau de la Generalitat, entre moltes altres.





Totes elles passen en llocs que Casinos ha visitat i ha revelat que en algunes d'aquestes visites s'ha "jugat la vida", com quan va pujar a dalt de l'Arc de Triomf i va tenir problemes per baixar perquè les escales eren molt estretes.





MATERIAL PER DOS LLIBRES MÉS

La presentació ha anat a càrrec del periodista Sergi Mas, que ha consultat a Casinos si té previst publicar més llibres sobre secrets de Barcelona: "Tinc material per dos llibres més", ha respost l'escriptor, que ha afegit que té fins 321 històries, de les que ja ha publicat 180 en els seus llibres.





Ha explicat que des de molt jove ha anat guardant molta informació sobre la ciutat perquè li agradava molt saber com era Barcelona antigament i que, quan va tenir l'oportunitat de col·laborar a 'La Vanguardia', va decidir recopilar tots els documents i posar-los en ordre.





Casinos ha definit la Barcelona actual com una ciutat que està entrant en un període de crisi que, al seu parer, si no se soluciona tindrà problemes greus, i ha lamentat que l'època dels exalcaldes Pasqual Maragall i Joan Clos fora ambiciosa i ara la ciutat es trobi en "un urbanisme tàctic", que ha dit que no entén.