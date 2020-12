Un testimoni assegura que l'incendi a Badalona es va originar a causa d'una espelma

Un testimoni que vivia a la nau incendiada de Badalona ha assegurat que el foc que ha deixat tres víctimes mortals "es va originar a causa d'una vela al primer pis".





Segons ha relatat Daoda, la nit d'aquest dimecres era al tercer pis de la nau, quan un amic seu que era al primer pis li va trucar per dir-li que hi havia foc i que sortís de la nau.





Un altre afectat que també vivia a la nau incendiada, Ebrima, ha explicat que portava dos anys vivint en aquesta nau i ha expressat: "Vaig veure gent morta i a gent saltant per les finestres per salvar-se la vida".





Dibri, un altre dels ocupants del recinte, ha explicat que amb un extintor van intentar apagar el foc però "es va incendiar tota la nau en uns 15 minuts, rapidíssim, i dins de la nau hi havia unes 50 persones en aquell moment i va ser un caos" .





Una altra testimoni, Mina, ha lamentat: "Teníem l'aigua tallada, amb aigua podríem haver parat això, tampoc teníem llum", i ha explicat que els veïns van ser els únics que van sortir a ajudar amb mantes, menjar i aigua per als ocupants de la nau.





VEÏNS





El propietari de la farmàcia de davant de la nau, Arnau Bastardes, ha explicat que la nit d'aquest dijous ha estat a la farmàcia ordenant factures fins a les dues de la matinada, i va escoltar molts crits i "van saltar els llums i va començar a sonar la alarma, i al sortir fora, darrere de la farmàcia es veia el cel taronja ".





Un veí del bloc de davant, Alex Palomares, ha assegurat que "dins de la nau hi havia molta gent i estava una mica descontrolat, sempre havia baralles", i ha explicat que la nau era un complex privat i des de l'Ajuntament no es podia fer res.





Aquest veí ha expressat que "tot va passar molt ràpid, els veïns em van avisar i vaig sortir a la balconada i vaig veure com hi havia gent que saltava per les finestres de la nau, mínim unes tres".





Una altra veïna del mateix bloc, Maria, era al balcó quan es va començar a incendiar la nau, i ha assegurat que va tenir "molta por".





STOP MARE MORTUM





La portaveu de la plataforma Stop Mare Mortum i Barcelona Acull, Angelina Lecha, ha lamentat la situació en què es trobaven les persones vivint dins de la nau incendiada, i ha exclamat: "No és estrany que passin aquestes coses".





Lecha ha lamentat que "durant l'incendi ningú els ha ofert res, ni mantes, ni menjar, ni albergs per passar la nit i no venia ningú de serveis socials. Ara s'han portat els afectats a l'associació de veïns per alimentar i hidratar ".





Ha explicat que "la Llei d'Estrangeria i el tema de l'habitatge són la mare de tot això que està passant, aquestes persones tenen tot el dret a poder buscar una vida millor, i vénen, volen treballar i no se'ls deixa".