La família Franco entrega les claus del Pazo de Meirás

Imatge per a la història de Galícia. El Pazo de Meirás, símbol durant dècades del franquisme, passa a ser una propietat pública després d'un llarg procés judicial que ha implicat a concellos, diputacions, govern territorial i govern central contra la família Franco, que s'ha aferrat a l'immoble fins a l'últim moment i promet seguir plantant batalla als jutjats.





El lliurament es va produir un dia abans del termini establert. No obstant això, encara es desconeix quin serà el destí del Pazo de Meirás mentre se succeeixen les propostes de les formacions polítiques gallegues sense que s'estableixi un consens clar.









Els Franco han dipositat al jutjat de Primera Instància número 1 de La Corunya, per al seu lliurament a l'Estat, les claus del pazo de Meirás, un dia abans que es procedeixi al lliurament de la mateixa, segons consta en un escrit que han remès a el mateix aquest dimecres.



Ho fan després que el jutjat acordés, a petició de l'Estat, l'execució provisional de la sentència que els va condemnar a la devolució de l'immoble, una decisió contra la qual els Franco han presentat un recurs davant l'Audiència Provincial de La Corunya.



El lliurament de les claus s'ha produït en el mateix dia en què la vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha mantingut una trobada amb el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el titular de la Diputació de la Corunya, Valentín González Formoso i l'alcalde de Sada, Benito Portela, per definir els usos i la gestió del pazo.



La reunió, a la Delegació de Govern a Galícia, ha comptat també amb la presència de l'alcaldessa herculina, Inés Rei, i el delegat de Govern, Javier Losada.



Encara que amb voluntat de treballar "junts" i cooperar en els usos i gestió, a l'espera d'una sentència definitiva, el Govern ha incidit en explicar la "veritat" de Meirás i en la recuperació de la memòria democràtica, reivindicant, a més, la figura de Pardo Bazán.



"També durant molts anys va estar al Palau del Pardo i no es va dedicar només a la memòria històrica", ha argumentat, a preguntes dels periodistes, el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en referència a Franco i a aquest immoble. I és que, si escau, ha qualificat de "fonamental" convertir el pazo de Meirás en un "far de la igualtat", en al·lusió a la seva primera propietària, l'escriptora Emilia Pardo Bazán, "sense ignorar" que va ser residència d'estiu del dictador.





ENTREGA A L'ESTAT

La trobada entre les administracions s'ha celebrat un dia abans que, d'acord amb la data fixada pel jutjat, l'Estat rebi, de manera provisional - condició també en la que serà dipositari dels béns fins que no hi hagi una sentència definitiva - l'immoble després de 82 anys en possessió dels Franco.



En concret, segons ha informat el Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG), la comitiva judicial arribarà a la casa pairal a les 11,00 hores. També està citat l'equip de tècnics de la Xunta que va realitzar l'inventari.



Hi serà present perquè, abans de la signatura de el document on es formalitza el lliurament de l'immoble, prevista per a les 12,30 hores, han de verificar que els béns que es relacionen en l'esmentat informe estan en el mateix estat que quan es va fer la inspecció ocular. A la signatura de el document, assistiran l'advocada general de l'Estat, Consuelo Castro, i la subsecretària d'Hisenda, Maria del Pilar Paneque.