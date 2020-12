PP o Unides Podem: el govern ha de decidir amb qui pacta la renovació del Poder Judicial

Després de mesos de debat, el Partit Popular està disposat a pactar la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) sempre i quan el PSOE cedeixi en alguns aspectes clau per als populars.









Des del PP saben que els seus vots són necessaris per a la majoria absoluta que cal per a la renovació de CGPJ, i per això han demanat a l'executiu que deixi fora del pacte a Unides Podem i que no concedeixi els indults als presos del procés. La data límit en què pensa el PP per renovar l'òrgan judicial és el 14 de febrer, després de les eleccions catalanes.





Si el PSOE indultés abans els presos, "dinamitaria qualsevol acord", segons asseguren des del PP. I és que Casado està disposat a teixir ponts entre les dues formacions, però les seves línies vermelles són molt clares.





Unides Podem i PP sostenen que tenen un acord amb el PSOE

D'altra banda, des de Podem asseguren que el PSOE no els deixarà fora del pacte. El portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, va assegurar fa uns dies que des del partit tenen totes les "garanties" que els seus socis de govern comptaran amb ells.





Dimecres, Unides Podem va pressionar el PSOE per tenir presència en el nou òrgan del Poder Judicial, cosa que Casado creu que no passarà, ja que també assegura tenir un pacte amb el PSOE.





Per la seva banda, els socialistes no han aclarit fins ara si els suposats acords amb el PP o amb Unides Podem són reals, però asseguren que la negociació està pràcticament tancada i que només esperen que els populars anunciïn que el pacte està tancat. A més, els socialistes creuen que l'argument del PP dels indults és només "una excusa més", i estan segurs que el PP espera el moment oportú per anunciar el pacte. "L'acord està pràcticament fet, per no dir fet. És un problema de l'actitud del PP. Cap partit té dret de veto en la renovació del Poder Judicial. Tant de bo el PP es deixi d'excuses i posi en valor l'acord que tenim" , va assegurar la ministra d'Hisenda del PSOE, María Jesús Montero. En cas de pacte amb el PP, tant el PSOE com el PP es repartirien a 10 vocals cadascun, i el president del CGPJ seri progressista, donant la majoria als socialistes si hi hagués un empat.





Així les coses, Unides Podem no podrà sortir-se amb la seva, ja que hauria preferit poder triar a alguns dels vocals, però des del PP asseguren que no hi haurà pacte si algun dels representants del poder judicial és proper a Unides Podem.





La reforma del CGPJ

El CGPJ s'hauria d'haver renovat fa gairebé dos anys, ja que l'actual mandat va caducar el desembre de 2018. Tot i que des d'aquest moment la reforma està paralitzada, l'òrgan ha continuat fent nomenaments de vocals.





La reforma proposada pretén que una majoria absoluta de vots sigui suficient perquè les Corts de Congrés i el Senat triïn els 12 membres del CGPJ que els correspon, ja que els 8 jutges restants que estan al CGPJ són elegits per juristes reconeguts.





Actualment es necessita una majoria de tres cinquens per nomenar aquests 12 membres, de manera que si PP i PSOE no pacten, és impossible renovar-los. Amb la nova reforma, això ja no seria així perquè només seria necessària la majoria absoluta.





D'altra banda, la reforma proposada impedeix que un Consell General de Poder Judicial amb un mandat ja expirat realitzi nomenaments, com està succeint des de finals de 2018.