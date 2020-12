Núria Marín no dimitirà i demanarà declarar davant del jutge pel cas de Consell Esportiu

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha anunciat que es personarà davant del jutge per demanar-li que la citi "com més aviat possible" per declarar sobre el cas de les presumptes irregularitats en subvencions de Consell Esportiu de L' Hospitalet pel qual està sent investigada.













Ho ha dit en roda de premsa aquest dijous després de comparèixer com investigada davant la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional sobre la causa per presumptes subvencions fraudulentes a Consell Esportiu de l'Hospitalet per suposada prevaricació, malversació de cabals públics i per omissió del deure de perseguir el delicte.





Marín ha assegurat que no dimitirà per aquests fets perquè considera que no hi ha motius per fer-ho després que partits polítics hagin sol·licitat la seva dimissió: "Cadascú té el dret de fer allò que consideri. Està bé escoltar i després prendre les decisions".





Ha explicat que la declaració davant la Udef s'ha basat en "preguntes molt tècniques" i que algunes d'aquestes no les ha pogut respondre perquè corresponen a qüestions més relacionades amb el funcionament de l'Ajuntament i no tant a la seva esfera més política, ha dit.





DECLARACIÓ DAVANT LA UDEF

L'alcaldessa ha relatat davant la Udef que el passat 3 de febrer va tenir una entrevista amb el tinent d'alcalde Jaume Graells, llavors responsable d'Educació, Esports i Joventut, i membre de Consell Esportiu, en la qual li va explicar que coneixia diferents fets al voltant de l'entitat que ell qualificava d'irregularitats.





Al rebre aquesta informació, Marín ho va comunicar a la secretaria general de l'ajuntament i va demanar comprovar "tota la relació entre l'ajuntament i el Consell" respecte a subvencions, contractes o qualsevol tipus de relació econòmica per verificar que les subvencions havien estat ben atorgades i justificades i que no hi havia cap irregularitat.





En aquest moment, també va citar els dos regidors que estaven presumptament implicats en el cas, Cris Plaza i Cristian Alcázar, i, davant "les reaccions i versions contradictòries que van manifestar", va optar per demanar al propi Consell Esportiu que realitzés una auditoria completa per detectar si hi havia alguna mala praxi en l'entitat.





Segons ha apuntat Marín, aquesta auditoria es va encarregar el 25 de febrer, però es va paralitzar pel confinament i la presentació de la denúncia al jutjat: "A partir d'aquí és la jutge qui ha de decidir quins passos s'han de donar".





Ha insistit que el Consell Esportiu és una entitat privada que fomenta l 'esport escolar, que no té cap vinculació orgànica amb l'Ajuntament de l'Hospitalet i que l'única relació que existeix és que l'entitat rep subvencions del consistori.





Preguntada per si Plaza i Alcázar dimitiran, l'alcaldessa ha defensat la presumpció d'innocència de tots dos i ha afegit que "serà el procés judicial el que marcarà totes aquestes qüestions".





DIPUTACIÓ I PARLAMENT

Preguntada per la reclamació del grup d'ERC a la Diputació de Barcelona perquè JxCat trenqui el seu pacte amb els socialistes a la corporació municipal, que ella presideix, Marín ha dit que aquest divendres espera posar-se en contacte amb els partits polítics: "Avui ha estat un dia molt llarg ".





A més, sobre la seva compareixença davant la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) de Parlament, Marín ha assenyalat que encara no s'ha pogut tancar una data; i ha dit que té previst parlar aquesta mateixa nit amb el president de PSC, Miquel Iceta.