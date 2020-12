Entre 500 i 700 persones fugen diàriament de Veneçuela exposats a la violència, la violació o el tràfic de persones

ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, ha alertat sobre nivells sense precedents de trauma i desesperació entre els refugiats i migrants nouvinguts de Veneçuela. Molts arriben en condicions extremes a les comunitats d'acollida durament afectades per la pandèmia. Es necessita un suport urgent per protegir-los i ajudar-los.





Una mare amb el seu fill fugint de Veneçuela





A causa de el tancament de fronteres a tota la regió, els veneçolans creuen per rutes informals on operen actors armats il·legals i xarxes de tràfic de persones. Les avaluacions de camp ràpides indiquen que aproximadament 500 a 700 persones fugen de Veneçuela cada dia. Això els exposa a majors riscos de violència, explotació i tràfic. Alguns informen haver enfrontat robatoris, extorsió, violència i abús a les zones de trànsit i frontereres, durant el seu viatge cap a la seguretat.





Dels nouvinguts a Colòmbia, els informes de camp de l'ACNUR indiquen que aproximadament el 70% han fet el viatge a peu, alguns amb només la roba que porten posada. A mesura que les condicions dins de Veneçuela continuen deteriorant-se, molts arriben a Colòmbia febles i en un estat de mala nutrició, després d'haver enfrontat l'empobriment i les dificultats durant molts mesos.





El personal de camp de l'ACNUR a les zones frontereres està observant un augment notable de dones, homes i nens solters que arriben en estats extremadament precaris. Entre ells es troben els nens i adolescents no acompanyats que han abandonat o han estat separats de les seves famílies.





Molts estan patint traumes i angoixa, i necessiten protecció i assistència humanitària immediates, que inclou salut, refugi, aliments i assessorament. Els nens no acompanyats i separats, les persones amb discapacitat i les poblacions indígenes també requereixen cures especialitzades.





A més, com actualment han de fugir del país a través de fronterers no oficials, acaben tenint més dificultats regularitzar el seu estatus. Com a resultat, tenen accés limitat als drets i serveis bàsics i també corren el risc de ser desallotjats, tracta de persones, treball forçós o explotació sexual. La por a ser detinguts o deportats també inhibeix a alguns refugiats i migrants d'acudir a les organitzacions humanitàries en recerca de suport, així com a les autoritats competents.





En el context d'una recessió econòmica massiva i amb la pandèmia que afecta la regió, les comunitats d'acollida poden dubtar o resistir-se a rebre els nouvinguts.





Des ACNUR expliquen que han intensificat la seva resposta operativa a les zones frontereres en coordinació amb socis i autoritats pertinents, reforçant les capacitats de recepció, augmentant els serveis de suport sanitari i psicosocial, proporcionant refugis d'emergència, distribuint aliments i kits d'higiene i ampliant els programes de transferència d'efectiu, especialment a Colòmbia i el Brasil.





Dijous, 159 organitzacions humanitàries, com a part de la Plataforma Regional de Coordinació Interagencial (R4V) van llançar un pla de 1.440 milions de dòlars (1.188 milions d'euros) per respondre a les necessitats dels 4,6 milions de refugiats i migrants veneçolans a Amèrica Llatina i el Carib i les comunitats d'acollida.





El pla té com a objectiu respondre a les creixents necessitats que s'han vist greument exacerbades aquest any com a resultat de la pandèmia de COVID 19. El suport de la comunitat internacional segueix sent fonamental per reforçar els esforços humanitaris i ajudar els països d'acollida a preservar l'espai de protecció disponible i garantir la coexistència pacífica.