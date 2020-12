El número 2 d'Interior de Rajoy va pactar amb la Policia perquè l'operació 'Kitchen' no els esquitxés

El que va ser número dos d'Interior, Francisco Martínez, va intercanviar missatges per 'whatsapp' amb el director adjunt de la Policia (DAO) Eugenio Pino per posar-se d'acord en maniobrar amb la intenció que l'operació 'Kitchen' no els acabés per afectar judicialment. "Eugenio, vist el vist no crec que tinguin gran cosa", deia Martínez en un missatge a Pino enviat l'11 de novembre de 2018.









Aquesta conversa, que consta en l'informe redactat per la Unitat d'Assumptes Interns de la Policia (UAI), recull les dades de l'abocament del telèfon mòbil intervingut a Martínez en el marc de la peça separada que s'instrueix en el Jutjat Central d'Instrucció número 6 sobre aquesta operació sufragada amb fons reservats per espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas.





"Sobre fons reservats tot és secret. No es pot confirmar ni desmentir. Tampoc es pot dir res de confidents: ni confirmar ni desmentir. Si ho féssim cometríem delicte. I millor esborrem els missatges després d'enviar-los, ok?", Escrivia Martínez a Pi, a continuació.





Després d'això, Pino li respon que creu "sincerament que hi ha una campanya" i que potser les informacions surtin del seu "antiga casa" --en al·lusió al Ministeri de l'Interior probablement--. "No tenen res perquè no hi ha res", insisteix Pi.





"SERIA collonut TENIR INFORMACIÓ D'ALTRES CONFIDENTS"

En aquest mateix encreuament de missatges, Martínez li demana a l'ex DAO que atès que "hi haurà notes de moltes coses", tota la informació que puga demanar els serà útil. "També seria collonut tenir informació sobre confidents que intervinguessin en un altre tipus d'operacions policials, principalment si afectaven a altres partits", indica.





Després d'aquest 11 de novembre a què mantenen una conversa extensa, el 2 de desembre d'aquest any, aborden la possible desclassificació d'informació confidencial a petició de l'Audiència Nacional, davant la qual cosa Martínez ofereix a Pino parlar. "Parlem, però ho tinc clar, va ser un operatiu d'Intel·ligència en suport de PJ (Policia Judicial)", li contesta l'ex DAO.





Martínez coincideix amb ell en que "el de PJ ho justifica tot", malgrat la qual cosa li proposa "algunes idees". "Per exemple, diuen que es va robar Bárcenas, per ventura va denunciar un robatori alguna vegada?", Exposa, al que Pino respon que no i que "a més li van preguntar i va dir que res de res".





La Unitat d'Assumptes Interns de la Policia (UAI) postil·la que aquesta al·lusió al fet que l'extresorer del PP no denunciés cap robatori s'usa "com a element que reforça la legalitat de l'actuació".





QUÈ PROBLEMA HI HA A PAGAR PER INFORMACIÓ? "

En una altra conversa de l'11 de desembre de 2018, a un dia que Sergio Rius --chófer de Bárcenas i confident de la Kitchen-- es negués a declarar davant el llavors jutge instructor Diego d'Egea, Pino i Martínez parlen de les informacions periodístiques que assenyalen que en l' 'operació Kitchen' "es va pagar a canvi d'informació" i que "es va robar".





"Però quin problema hi ha amb pagar per informació? Diuen que és un informe d'un foli", va preguntar l'exsecretari d'Estat, al que Pino el va tranquil·litzar dient-li que "cap, però alguna cosa cal dir-li a jutge. Està bé dit" . "És que no hi ha cap problema. Algú està darrere intentant enredar", va concloure l'ex DAO.





L'ex DAO també va tractar d'aportar informació al número dos d'Interior, tots dos imputats en la Kitchen, sobre l'operació reconeixent l'existència de quatre confidents, un dels quals --al qual posteriorment s'anomena 'cuines' - hauria estat pagat en tres diferents etapes en relació amb el maneig de fons pel comissari Andrés Gómez Gordo, un tal "Marcelo" i el mateix José Manuel Villarejo, el comissari jubilat que és el principal investigat en aquesta causa i que roman a la presó des de novembre de 2017.





"ESCOLTA, PRES, EMPRESARI, FAMÍLIA"

En un altre moment de la conversa, via aplicació WhatsApp, Pino desvetlla a l'responsable polític que fins on ell sap havia "quatre confidents". Davant el requeriment d'aquest sobre qui eren (no els seus noms), sobre els treballs que exercien, li contesta: "Un escorta, pres, empresari, família".





Al fil, Martínez li diu a Pino que Bárcenas va tenir al seu voltant informadors que van donar tot tipus d'informació i alguns d'ells van arribar a cobrar fins a 3.000 euros al mes, pel que li ha arribat. Però Pino li respon que no, que "el màxim va ser 1.500-2.000" euros.





"Crec (...) Amb cuines passar així", respon Pi. Una dada que va resultar d'interès per a Martínez, que va confessar que "aquesta informació és molt important". "Tot el que puguis concretar, aquest tipus de dades vindrà molt bé", afegeix.





Sobre un altre dels investigats, el excomandament policial també implicat Enrique García Castaño, àlies el "Gordo", assenyalen que va tenir en aquest assumpte un paper secundari recolzant tan sols en algunes cites o seguiment. D'això es dedueix, segons els investigadors, que o bé l'ex DAO no volia explicitar en la seva comunicació amb Martínez el veritable paper exercit per la grossa o bé disposava d'un coneixement limitat pel que fa a l'abast i objectius de l'operació.





Segons aquestes escoltes, Pino assenyala que s'hauria convingut que la informació obtinguda en Kitchen havia de ser transmesa a la UDEF, que era la policia judicial designada per investigar la trama Gürtel, i afegeix: "Jo no feia el seguiment, però que el de Suïssa vi per aquí ", atorgant el número 2 del Ministeri gran valor al fet que les informacions obtingudes haguessin estat gravades en GATI, un mecanisme que garanteix la necessària coordinació entre les investigacions.





Aquesta coordinació entre investigacions, però, no es va dur a terme fins al 2015, dos anys més tard de l'inici de l'operació Kitchen, i amb un contingut que difereix de la informació realment obtinguda, com ja van comunicar els investigadors al jutge instructor del cas, Manuel García Castelló.





Afers Interns conclouen que, un cop la investigació en curs és objecte de publicació a la premsa, Francisco Martínez tracta de recollir informació a través de Pino (d'aquí els missatges creuats), si bé "mostra un aparent desconeixement de l'operació que no resulta congruent amb el contingut dels xats, protocols notarials i notes "que apareixen al seu telèfon.





Entre els missatges recaptats per a investigació, destaca un altre datat el 12 de desembre de 2018 en el que el número dos d'Interior es preocupa per l'estat de Pino davant la investigació judicial, al que aquest respon: "A veure, no tinc res a veure i es he fet alguna cosa és perquè legalment podia, de veritat Paco. Totes les notícies que es filtren és contra vosaltres, més Cosidó (Ignacio, exdirector general de la Policia) que tu, i això és el que has de tenir en compte " .





VILLAREJO A LA "DINÀMICA DE fotre TOT"

Interessat sobre l'existència de maniobra política, Martínez és tranquil·litzat per l'ex DAO, que afegeix que Villarejo (àlies PPK) "està en la dinàmica de fotre tot" i no per política sinó "per desviar cap a dalt". Afegeix que "algú li està assenyalant i necessita haver rebut ordres, perquè si no A qui obeïa?", I Martínez remata en resposta: "Òbviament tot va ser legal per a tothom. No hi ha més. La resta són invents i venjances de PPK" .





Pino afegeix com a colofó a aquesta conversa que "després vindrà Sanz Roldán i ¿després? Qui no ajudi. La seva dona aquesta recaptant diners i ai de qui no l'hi doni. Quan surti pitjor".