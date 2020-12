VÍDEO: La policia descobreix un zulo on s'amagaven estrangers explotats per una empresa

Un total de 21 persones han estat trobades en situació irregular a l'interior d'una empresa, dels quals vuit d'ells van ser trobats a l'interior d'un zulo en pèssimes condicions. Un pare i els seus dos fills, encarregats d'una empresa familiar dedicada a l'adquisició de roba usada per a la seva venda i distribució en països africans, han estat detinguts com a responsables de l'organització.





En el moment de l'entrada, duta a terme per la Policia Nacional i la Inspecció de Treball, l'empresari va començar a cridar als seus treballadors perquè fugissin i s'amaguessin. Quatre d'ells van aconseguir saltar la tanca exterior, mentre que els altres es van tancar al costat del principal detingut durant 15 minuts en una de les naus de l'empresa, temps suficient que va aprofitar l'empresari per amagar a vuit de les víctimes en un zulo i taponar la sortida amb carros de roba compacta tan pesats que resultava impossible que les víctimes poguessin sortir pels seus propis mitjans, extrem que va provocar la necessària intervenció de diversos agents en el rescat.





Aquest habitacle havia estat confeccionat durant els mesos del confinament per tal d'amagar persones al seu interior en el cas d'una intervenció policial.





A DOS EUROS L'HORA

Els detinguts captaven ciutadans estrangers en situació irregular per obligar-los a treballar sense cap garantia legal durant llargues jornades de treball. Aprofitaven la seva vulnerabilitat i la seva situació de necessitat per a sotmetre'ls a duríssimes condicions laborals. Un salari de dos euros per cada hora de treball i una absència total de mesures de seguretat i higiene laboral eren part les condicions laborals.





A tot això se sumava la falta d'assistència en cas d'accident dels treballadors. En una ocasió, a un d'ells li va caure un palet de roba a sobre i no va rebre assistència sanitària.





Els detinguts han estat posats a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cartagena per la seva participació en un delicte contra els drets dels treballadors.