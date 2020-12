Dimiteix un regidor del PSC de l'Hospitalet pel cas del Consell Esportiu

El regidor de PSC-CP de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Cristóbal Plaza, ha presentat la dimissió aquest dissabte per "facilitar la investigació" judicial sobre l'entitat privada Consell Esportiu de l'Hospitalet per presumpta desviació de subvencions públiques.





Segons un comunicat de l'Ajuntament de l'Hospitalet, Plaza ha presentat la seva renúncia com a regidor a l'alcaldessa del municipi i presidenta de la Diputació de Barcelona, la socialista Núria Marín.





Per la seva banda, Marín, que també està sent investigada pel mateix cas, ja va anunciar que es personarà davant el jutge per demanar-li que la citi com més aviat millor per declarar, i ha assegurat que no dimitirà.





Plaça va ser nomenat regidor d'esports en 2019 i durant 16 anys havia estat director de Consell Esportiu de l'Hospitalet. Per això motiu, ja havia estat investigat per la Fiscalia i va haver de prestar declaració per presumpta irregularitats econòmiques, tot i que finalment va ser posat en llibertat.





Entre aquestes irregularitats hi havia el presumpte cobrar de 47.000 euros quan va deixar el càrrec de director de Consell Esportiu, encara que també se li investigava per presumptes irregularitats en els comptes de l'entitat.