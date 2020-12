Les primàries de JxCat deixen Joan Canadell i Elsa Artadi com els candidats més votats per les llistes de Barcelona

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, i la vicepresidenta de JxCat i portaveu municipal del partit a Barcelona, Elsa Artadi, han estat els candidats més votats en les primàries del partit per a les llistes per Barcelona a les eleccions a Parlament .













Canadell ha obtingut 1.269 vots (55%) i Artadi 1.212 (52%), en un procés de primàries en dues fases en què ha votat el 70% dels 5.000 inscrits en el cens, ha informat JxCat en un comunicat.





A la llista de resultats per Barcelona segueixen, per ordre, l'advocat i diputat al Congrés Jaume Alonso-Cuevillas; el conseller Jordi Puigneró; l'exconseller a Bèlgica Lluís Puig; la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó; el conseller Damià Calvet i el dirigent del partit Josep Rius.





El conseller Ramon Tremosa (52%) ha estat el més votat per encapçalar la llista electoral de Lleida, mentre que el president de JxCat al Parlament, Albert Batet (47%), ha estat el més votat per encapçalar la candidatura per Tarragona.





En les primàries a la circumscripció de Girona, les més votades han estat la portaveu de JxCat al Parlament, Gemma Geis (62%), i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas (61%).





Cada afiliat ha pogut votar un màxim de dues persones per a Lleida i Tarragona, 3 per a Girona i sis per Barcelona, en unes primàries a les quals es van presentar un total de 127 simpatitzants i inscrits.





LLISTES DEFINITIVES

Els militants han escollit els vuit primers llocs de les llistes per Barcelona, els quatre primers de Girona, i els tres primers de Tarragona i Lleida: l'ordre dels candidats es pot modificar per garantir que les llistes siguin "cremallera" i hagi equilibri entre homes i dones.





Pel que fa a la resta de la llista, l'Executiva del partit la completarà "combinant diversos criteris, com són el suport que en cada circumscripció hagin obtingut les persones que no han estat proclamades" i la paritat.





El partit també tindrà en compte "la pluralitat ideològica, l'equilibri territorial, la diversitat professional, l'equilibri entre experiència i renovació institucional i la diversitat generacional", i després de sotmetre la proposta definitiva a la militància.





ALTRES RESULTATS

Per darrere dels vuit primers llocs per Barcelona, elegits els militants, han quedat la periodista Pilar Calvo (20%), la diputada Anna Erra (19%), el dirigent Aleix Sarri (18%), la diputada Aurora Madaula (16% ) i el diputat Francesc de Dalmases (9%).





Tampoc han aconseguit entrar en les primeres posicions la líder de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya, Judith Toronjo (11%), el militant de JxCat i exregidor d'ERC el diputat David Saldoni (9%) i l'exconseller de Cultura de la Generalitat Ferran Mascarell (4%).