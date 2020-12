Alvarez & Marsal creu que la fusió entre CaixaBank i Bankia té un retorn de la inversió del 200%

La fusió entre CaixaBank i Bankia té un retorn de la inversió del 200% i la potencial operació entre Unicaja i Liberbank, del 270%, segons calcula Álvarez & Marsal, que ressalta el "gran potencial de compra" de Banc Sabadell per a moltes entitats en termes de rendibilitat.









En el seu últim informe 'El Pols de la Banca', Álvarez & Marsal analitza les possibilitats del mercat de fusions, des del punt de vista de les sinergies de costos i ingressos que generarien les diferents combinacions i del risc de les transaccions, que és més elevat quan es combinen dues entitats de mida similar.





Alvarez & Marsal conclou que, en general, Sabadell, Unicaja i Liberbank són els bancs més atractius per als compradors, el que s'explica per la seva baixa valoració. De fet, ressalta que, després de la ruptura amb BBVA, Sabadell mostra un gran potencial de compra per a moltes entitats en termes de rendibilitat.





La consultora recull en el seu informe un llistat amb les fusions més atractives per a cada entitat. Per Banco Santander, serien Sabadell (amb un retorn del 420%), Unicaja (310%) i Liberbank (280%), mentre que BBVA obtindria els majors retorns comprant Unicaja (320%), Liberbank (270%), Ibercaja (240 %) i Sabadell (240%).





Per CaixaBank, el major retorn de la inversió ho aconseguiria fusionant-se amb Sabadell (310%), Unicaja (290%) i Liberbank (270%). La fusió amb Bankia tindrà un retorn del 200%, i en termes nets generaria 3.600 milions d'euros, només per darrere de Sabadell, amb 6.325.000 d'euros.





D'altra banda, si finalment tira endavant la fusió entre Liberbank i Unicaja Banc, la generació de valor ascendiria a 1.000 milions, és a dir, que tindria un retorn del 270%. Això sí, tant la fusió CaixaBank-Bankia com Liberbank-Unicaja tenen un risc d'integració "bastant elevat", segons l'informe, que identifica com menys arriscades les operacions que involucren a dues entitats de molt diferent grandària.





Així, el menor risc d'integració el presentarien operacions en què Santander, CaixaBank o BBVA compressin a una entitat de grandària mitjana, com Kutxabank, NCG Banco, Cajamar, Ibercaja, Unicaja o Liberbank. Tenint en compte tant la generació de valor com el risc d'integració, Alvarez & Marsal destaca la fusió entre Santander i Sabadell.





El director general d'Alvarez & Marsal Espanya i Portugal, Fernando de la Mora, ha explicat que, si bé la fusió entre Sabadell i BBVA era una de les operacions que més probabilitats tenien de succeir, al no haver realitzat consolidació en el sector espanyol cap de les dues entitats, "no es pot descartar cap aparellament donada la necessitat sector", tot i que veu menys probable una fusió paneuropea durant els propers dos anys.





De la mateixa opinió és el director sènior Eduardo Areilza, que ha assenyalat que encara hi ha una sèrie de barreres per a aquest tipus d'operacions transfrontereres que fan complicat generar valor per als accionistes.





"Si vols fer-ho per protegir-te i que no et comprin, pots fer-ho, però aquí a l'accionista no li estàs donant valor", ha advertit, tot i que ha exclòs d'aquesta circumstància la fusió entre dues grans multinacionals.