Quatre presons provaran un nou sistema de videocabines amb cobrament a destinació, recàrregues i bústia de veu per als presos

La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries ha començat a instal·lar en quatre centre penitenciaris les noves cabines de videotrucades perquè els presos puguin realitzar les seves comunicacions de cobrament a destinació i amb un sistema que permet la recàrrega en línia, a més de disposar d'una bústia de veu on es poden deixar missatges als interns.









En un projecte desenvolupat amb l'Entitat Estatal Treball Penitenciari i Formació per a l'Ocupació, l'organisme del Ministeri de l'Interior ha informat que ha començat a substituir les tradicionals cabines telefòniques per aquestes altres videocabines que esperen que arribi a la resta de centres al llarg de 2021.



El passat 10 de desembre va començar a posar-se en marxa l'experiència pilot als centres penitenciaris de Madrid VII (Estremera), Brieva (Àvila), Madrid IV (Navalcarnero) i Càceres, on el concert amb una empresa de telefonia va a permetre que es implanti el servei. A l'almenys fins el 6 de gener de 2021, el servei serà gratuït perquè els interns comuniquin amb familiars i cercles pròxims.



MILLORA SUBSTANCIAL PER CONTACTAR AMB L'EXTERIOR

Aquest nou servei suposa per a Institucions Penitenciàries "un pas substancial en la millora de les condicions de vida dels interns, en facilitar-los nous mitjans de comunicació amb els seus familiars i cercles pròxims alternatius als ja existents".



Així, dins de la quota de trucades setmanals a què tenen dret, els interns comptaran amb la possibilitat de poder realitzar-les a cobrament a destinació. "Una opció que facilita la comunicació per a aquelles persones privades de llibertat sense recursos", segons ha assenyalat Institucions Penitenciàries.











Es va a habilitar, a més, la possibilitat que els familiars puguin recarregar de forma online, a través d'internet, el saldo per a l'ús de les videocabines a l'interior de presó dins d'unes mesures per "promocionar el contacte i la proximitat amb l'exterior ", que inclou posar a disposició dels familiars l'opció d'utilitzar una bústia de veu on podran deixar missatges als interns," servei que es realitzarà de forma controlada i per a tots els interns per igual ".



L'ús dels smartphones, que es va facilitar en ocasió de la pandèmia del COVID-19, quedarà reservat "exclusivament" a aquells casos en què les persones privades de llibertat no disposin de mitjans econòmics, en supòsits de tipus terapèutic o tractamental o a aquelles situacions autoritzades a criteri de la direcció de centre.