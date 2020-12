Més de 51.000 persones dependents han mort aquest any a Espanya sense rebre atenció

Fins 51.540 persones han mort en el que va d'any a les llistes d'espera de la dependència, (31.976 dependents amb dret i 19.564 pendents de valorar), segons un informe de l'Observatori Estatal de la Dependència de l'Associació de Directores i Gerents en Serveis socials.









Les dades, presentades el dilluns, revelen que actualment "s'està abandonant sense atencions" a les 381.115 persones que estan a l'espera de la llei de dependència, i cada nou minuts mor una persona al "laberint burocràtic" de la llei.





Segons explica l'Associació de Directors i Gerents en Serveis Socials, l'impacte del Covid-19 en el Sistema d'atenció a la Dependència ha estat "catastròfic". Les taxes de variació a 30 de novembre de 2020 respecte a les dades de abans de l'estat d'alarma, són totes negatives.





En concret, l'informe posa de manifest que hi ha 34.412 persones menys amb dret a prestació pendents de rebre-la, ja que "la llista d'espera es redueix per la mort de les persones". També hi ha "46.446 sol·licituds menys (-2,4%); 39.861 resolucions menys (-2,3%) i 1.670 persones beneficiàries amb prestació menys (-0,1%)".





En tot cas, l'Associació preveu que el Pla de xoc de Govern i l'augment de més de 600 milions d'euros del pressupost per Dependència (353 milions d'increment del nivell mínim i 283 milions de nivell acordat) possibilitarà l'atenció de "66.305 nous beneficiaris "i reduirà" un 20% la llista d'espera de la dependència".





Catalunya, la comunitat amb més morts

Per comunitats, Catalunya va ser la que més morts en llista d'espera va registrar fins al novembre, amb un total de 13.134, seguida d'Andalusia (10.994) i Madrid (5.049).





Al seu torn, la taxa de dependents morts en residència va ser de 219 per cada 1.000. Per comunitats, les més altes es van registrar a Madrid (307), Castella-la Manxa (281) i Catalunya (259).





Al mes d'octubre, les CA amb una major taxa de persones mortes amb prestació a residència per cada 1.000 van ser la Comunitat Foral de Navarra (24,5 persones beneficiàries amb prestació en residència mortes de cada 1.000 al setembre), Andalusia (24, 2) i la Regió de Múrcia (23,9).