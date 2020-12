Els òptics adverteixen dels riscos de portar les ulleres entelades

Els òptics-optometristes adverteixen el perill de portar les ulleres entelades de baf, alguna cosa comú amb l'ús de mascareta, ja que suposa un risc d'accident, tant en la conducció com per a persones de la tercera edat; per això, anuncien que, més enllà de les isards o tovalloletes antibaf i els esprais, ha recursos com les lents antibaf o les lents de contacte.





"És important donar a conèixer l'existència de totes aquestes solucions per diversos motius. En primer lloc, perquè la salut visual dels espanyols pot empitjorar si es prescindeix de l'ús dels equipaments òptics prescrits per culpa d'aquesta incomoditat, en segon lloc, perquè volem fomentar una millor qualitat de vida i de visió mentre la mascareta segueixi sent part de la nostra vida ", explica el president de visió i vida, Salvador Alsina.





Entre les solucions més conegudes destaquen les tovalloletes antibaf, que són isards de microfibra que permeten mantenir allunyat el baf de les ulleres durant un període més o menys llarg. Així, cada camussa pot tenir una vida útil de fins a 300 usos. "Aquesta és la forma més senzilla d'evitar el baf, atès que podem portar a l'estoig de les ulleres aquesta camussa i usar-la freqüentment, tal com abans fèiem per netejar-la", explica Alsina.





D'altra banda, en els establiments sanitaris d'òptica també es poden adquirir els esprais antibaf. "S'apliquen sobre les lents i s'estén el líquid amb una camussa normal, evitant haver de portar dos isards a la nostra funda d'ulleres o que la antibaf se'ns s'assequi", afegeix Alsina.





Tot i que aquest és el recurs més conegut, el sector òptic vol recordar que hi ha productes específics que, tot i que suposin una major inversió inicial, la seva funcionalitat i resistència en el llarg termini és més gran, com és el cas de les lents antibaf, a les quals se'ls ha aplicat un tractament superficial específic que evita totalment la formació d'aquest baf, evitant així que s'enteli la lent i mantenint sempre la visió nítida. "Tot i que pugui semblar una inversió una mica més gran per a una situació que tots esperem que acabi, cal tenir en compte que més enllà de la situació actual, aquestes lents són ideals per a esportistes, cuiners, treballadors que enfronten canvis de temperatura durant la seva jornada o aquells que realitzen activitats de gran moviment o, fins i tot, els que han de garantir la seva seguretat mentre fan la seva feina ", explica Alsina.





Així mateix, els experts del sector recorden que "hi ha una altra solució molt efectiva, que és combinar l'ús d'ulleres graduades amb el de lents de contacte, ja que les lents de contacte eliminen tot risc que es produeixi baf i permeten una visió nítida, d'ampli camp visual i molt còmoda durant la jornada, tant a l'hora de treballar com de fer esport ".





D'aquesta manera, tot el sector òptic recorda que, en cas de dubte, el més senzill i segur és acudir a l'òptic-optometrista de confiança per explicar-li les nostres necessitats i deixar-se assessorar, atès que ell sabrà quin és el sistema més eficient per als nostres requeriments .