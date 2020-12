​Mercadona inaugura un nou model de botiga eficient a Manresa i Reus

Mercadona inaugura avui dos nous supermercats eficients als municipis de Manresa (concretament al carrer de Francesc Moragas) i de Reus (al solar de l'antiga fàbrica de La Sedera de la localitat). Aquests supermercats, que obren amb el nou model de botiga eficient que la companyia està implantant a tota la cadena, comporten el tancament dels establiments que la companyia tenia fins ara a la Plaça Millenari (Manresa), al carrer Alcalde Joan Bertran (Reus) i a l'avinguda La Salle, al barri de El Greco (Reus), per no adaptar-se als estàndards de qualitat i comoditat requerits actualment.









Les noves botigues han suposat una inversió de 13,7 milions d'euros i en la seva construcció han participat 76 proveïdors, que han donat feina a 254 persones durant la fase d'obres. Totes dues formen part del pla inversor de Mercadona a Catalunya previst pel 2020 i dotat amb 140 milions d'euros amb l'objectiu de contribuir a impulsar l'activitat econòmica. La companyia, a més de garantir la plantilla ja existent de 100 persones, ha generat 11 nous llocs de treball, fet que suposa un total de 111 treballadors repartits entre les dues botigues.





El nou model de botiga eficient, que reforça l'excellència en el servei i optimitza l'acte de compra dels clients, ofereix novetats en totes les seves seccions. Per exemple, disposa d'una nova xarcuteria amb pernil al tall i envasat, una góndola central a la perfumeria per a la cosmètica especialitzada, un servei de suc de taronja acabat d'esprémer, especialitats de sushi, una nova secció de forn amb màquina per tallar el pa i pastisseria refrigerada, i una nova exposició a la peixateria per als productes de conquilla, entre altres novetats.





Així mateix, incorpora la nova secció "A punt per Menjar", que ofereix un total de 35 plats preparats per emportar, que pràcticament es dupliquen perquè es poden personalitzar en alguns casos, com ara les amanides, les pizzes o les pastes. Totes aquestes opcions se serveixen en envasos fabricats amb materials naturals, com la canya de sucre (material compostable), el cartó o el paper.









Aquesta nova generació de supermercat eficient disposa d'un disseny totalment renovat respecte al model de botiga anterior, amb nous colors i materials, tant a la façana exterior d'accés com en la distribució de les diferents seccions. Aposta també per espais amplis i diàfans, que faciliten l'entrada de llum natural, i colors càlids en la delimitació dels diferents ambients.





ESTALVI ENERGÈTIC

Pel que fa a l'aspecte mediambiental, s'han pres mesures que permeten reduir fins a un 40 % el consum energètic respecte al model de botiga convencional, com ara la millora de l'aïllament tèrmic i acústic amb l'optimització dels materials i el gruix de les parets i els sostres, i nous congeladors horitzontals més eficients energèticament i respectuosos amb el medi ambient. A més, disposen d'un sistema d'illuminació LED automatitzat que es regula segons les zones i els moments del dia per a una gestió energètica molt més eficient.





L'horari d'obertura és de dilluns a dissabte, de 9:00 a 21:00 hores d'octubre a maig (horari d'hivern) i de 9:00 a 21:30 hores de juny a setembre (horari d'estiu). A més, Mercadona ha habilitat el seu servei a domicili i la compra online a través del lloc web www.mercadona.es.





Amb aquestes noves obertures, els clients es beneficiaran de la seva coneguda política comercial SPB (Sempre Preus Baixos), que la companyia utilitza de manera exclusiva i que consisteix a garantir el menor preu unitari dels productes, amb la millor qualitat, de manera permanent. Així, Mercadona pot oferir als seus clients, amb independència de qui fabriqui el producte, un assortiment eficaç amb la màxima qualitat i al mínim preu possible.





TECNOLOGIA I ERGONOMIA

Addicionalment, amb l'objectiu de facilitar les tasques diàries dels treballadors, aquests nous supermercats inclouen múltiples mesures per millorar l'ergonomia i eliminar sobreesforços. Per exemple, el nou moble de caixa s'ha desenvolupat en collaboració amb l'Institut de Biomecànica de València. La botiga també disposen de zones comunes perquè els empleats gaudeixin de més comoditat en els moments de descans, així com un menjador més equipat i uns armariets personals més amplis i còmodes.





A més, aquestes noves botigues eficients estan completament connectades tecnològicament mitjançant la integració d'una sèrie de dispositius electrònics i eines collaboratives per als treballadors, amb què es pot compartir informació des de qualsevol secció de la botiga, de manera que es facilita l'autogestió de cada supermercat i s'agilitzen els processos de tota la cadena. Entre els nous dispositius, hi ha, entre altres, la línia de caixes, les balances o l'ús de tauletes electròniques, que substitueixen el paper per fer gestions administratives. Tot això permet optimitzar els processos i conèixer la gestió de la botiga en temps real, la qual cosa facilita la presa de decisions i contribueix a una major agilitat, especialment, en la gestió dels productes frescos.





PLA INVERSOR

Mercadona va anunciar el passat mes de juny que aquest any 2020 té previst destinar un total de 140 milions d'euros a Catalunya amb els quals, a banda de millorar la seva eficiència i servei, contribuir a impulsar l'activitat econòmica i contrarestar, amb aquest esforç, les conseqüències econòmiques i socials provocades per la crisi sanitària.





Aquesta inversió es destina a l'obertura de 6 botigues, de les quals 5 són obertures per tancaments (que vol dir que són nous supermercats que reemplacen els ja existents que no s'adapten als estàndards de qualitat i comoditat que requereix el nou model i que tampoc es poden reformar); a la reforma d'unes altres 21 per adaptar-les al nou model de botiga eficient i poder disposar, a finals de 2020, d'un total de 159 supermercats amb aquest nou model; a la implantació de la nova secció A punt per Menjar (plats preparats per emportar) a 44 botigues més que se sumen a les 49 que actualment ja disposen d'aquesta nova secció; a seguir impulsant el projecte Frescos Global, que incorpora millores importants en les seccions de frescos i aconsegueix una major adaptació a l'assortiment local, i a millorar les installacions i optimitzar els 2 blocs logístics que la companyia té ubicats als municipis de Sant Sadurní d'Anoia i d'Abrera.

A més, aquest impuls inversor té un impacte indirecte en la creació d'ocupació a Catalunya, ja que diversos tècnics i operaris de diferents oficis treballen en cadascuna de les reformes i les obertures, i també en les actuacions que es duen a terme als 2 blocs logístics.