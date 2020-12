Vint-i-dos restaurants espanyols obtenen una nova 'estrella' Michelin

La Guia Michelin ha lliurat aquest dilluns els seus prestigiosos guardons gastronòmics en una gala en què 22 restaurants espanyols han aconseguit una nova distinció, amb Catalunya i Galícia com triomfadores, i sense novetats entre els guardonats amb la màxima categoria de triestrellats.









En una gala celebrada a la Reial Casa de Correus de Madrid, seu del Govern madrileny, s'han donat a conèixer aquests prestigiosos guardons de la gastronomia a Espanya i Portugal que en aquesta ocasió se celebren en un any marcat per les dificultats econòmiques implicades per la pandèmia del Covid-19.





En la categoria màxima de tres estrelles no s'han registrat novetats i han renovat el Glorieta d'Amos (Cantàbria), que es va sumar a la llista de triestrellats l'any passat i té Jesús Sánchez com a xef, així com Àbac (Barcelona), de Jordi Cruz, Diverxo (Madrid), de Dabiz Muñoz, i Aponiente (Port de Santa Maria, a Cadis), d'Àngel Lleó.





També ho han fet els bascos Lasarte i Martín Berasategui, tots dos del cuiner basc; Aquelarre (Donosti), de Pedro Subijana; El celler de Can Roca (Girona), dels germans Roca; Quique Dacosta (Dénia, a Alacant), del xef Quique Dacosta; Azurmendi (Bilbao), d'Eneko Atxa i Arzak, de Jose Mari Arzak.





NOVETATS A LA LLISTA D'ESTRELLES

Sumen dues estrelles els locals catalans Bo.TiC (Corçà, a Girona), del jove xef Albert Sastregener, i Cinc Sentits (Barcelona), de Jordi Artal, així com el gallec Culler de Pau (O Grove, a Pontevedra), del xef Javier Olleros.





En aquesta ocasió han aconseguit la seva primera estrella els restaurants Ambivium (Peñafiel, a Valladolid), de jove xef Cristóbal Muñoz; Atempo (Sant Julià de Ramis, a Girona), de Jordi Cruz; Baeza & Rufete (Alacant), de Joaquín Baeza; Béns d'Avall (Sóller, a Mallorca), de Benet Vicens i el seu fill Jaume.





També sumen Callizo (Aínsa, a Osca), dels xefs Ramon Aso i Josetxo Souto; DINS Santi Taura (Palma, a Mallorca), de Santi Taura; Eirado (Pontevedra), d'Iñaki Bretal; A la Parra (Salamanca), de la xef Rocío Parra; o Espai N (Esquedas, a Osca), d'Eduardo Salanova.





La llista la completen L'Aliança 1919 D'Anglés (Anglès, a Girona), d'Alex Carrera; Miguel González, (Pereiro d'Aguiar, a Ourense), del xef del mateix nom; Muna (Ponferrada, a Lleó), Samuel Naveira; Odisseu (Múrcia), Nazario Cano; Quatre Molins (Cornudella de Montsant, a Tarragona), de Rafel Muria; Arrels-Carlos Maldonado (Talavera de la Reina, a Toledo), de Carlos Maldonado; Saddle (Madrid), d'Adolfo Sants; Sil·labari (Vigo, a Pontevedra), d'Alberto González Prelcic.





Repeteixen estrella 'Amelia' (Donostia / Sant Sebastià), de Paulo Airaudo, i La Saleta (València), de Bego Rodrigo. A Portugal se sumen dos restautants de Lisboa, el 100 Maneiras i el Eneko Lisboa, regentat Eneko Atxa.





ESTRELLA VERDA

Com a novetat, en aquesta edició s'ha introduït la coneguda com a 'estrella verda' per reconèixer la sostenibilitat i la presa de consciència amb iniciatives de 21 locals, entre ells La Botica (Valladolid), L'Antic Molí (Tarragona), Andreu Genestra ( Illes Balears), Aponiente (Andalusia), Azurmendi (Biscaia), o Les Cols (Girona), Lluerna (Barcelona).





També Casa Albets (Catalunya), Cuina Germans Torres (Catalunya), Ricard Camarena (Comunitat Valenciana), o Balado (La Corunya), Pepe Vieira (Pontevedra), Refetor (Valladolid), Ricard Camarena (València), Sollo (Màlaga), Somiatruites (Barcelona), Els Casals (Catalunya), Eneko (País Basc), Aponiente (Cadis), Culler de Pau (Pontevedra), L'Hivernacle (Madrid), La Llar de Viri (Astúries) i La Bicicleta (Cantàbria).





PAPER DE RECUPERACIÓ DURANT 2021

Durant la seva intervenció a la gala, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha augurat que el sector de l'hostaleria i la gastronomia tindrà un paper "fonamental" en la recuperació durant 2021, tant econòmica com anímica.





"Avui celebrem que la vida segueix, que segueix cap endavant i que tot i les dificultats, la gastronomia, el Madrid que tots volem, sobretot la col·laboració públic privada han sortit endavant en els moments més difícils", ha assegurat la líder regional durant la seva intervenció a la Reial Casa de Correus de Madrid, que ha acollit en aquesta ocasió l'esdeveniment.

Ayuso ha recordat els "mals moments" en què establiments han hagut de tancar "en tots els punts d'Espanya" arran de la crisi sanitària. Uns "moments molt difícils" en els que des de la Comunitat s'ha "apostat pels professionals" i per convertir els restaurants i bars en "llocs segurs".





"Quan hem treballat junts amb el sector hem demostrat que és possible. No ens podem relaxar però la vida segueix i hem donat als nostres carrers, alegria, espontaneïtat .. Aquesta forma de ser espanyol que tant ha ajudat a molts", ha celebrat la líder autonòmica.

Així mateix, Ayuso ha descrit la gastronomia com una conjunció de turisme, cultura i "l'ànim", que és "més necessari que mai". Per això tenen "totes les expectatives posades" a la primavera de 2021 quan es començarà, per la vacuna, a "tornar a ser els mateixos d'abans", un escenari en què la gastronomia "és fonamental".





La presidenta autonòmica ha agraït la tasca i la cooperació dels restaurants durant els moments més crus de la pandèmia ajudant a atendre els més vulnerables.





Finalment, ha reivindicat la regió com a terra amb "molt producte autòcton", entre els quals ha destacat les quatre subdenominacions de vi i l'agricultura; aspectes "no sempre coneguts" de Madrid que Ayuso ha animat a descobrir l'any que ve.





"Sou un orgull per a tots, us necessitem ara més que mai i tenim les expectatives posades en el vostre bona feina. Compteu amb la nostra lleial cooperació de les administracions per seguir junts fent aquest gran país", ha conclòs.





BRILLANT EN ELS DIES DRAMÀTICS

Per la seva banda, l'alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha assegurat que les estrelles Michelin "mai van brillar tant" com en aquells "dies dramàtics" de l'confinament, quan van arribar "als 21 districtes, els 131 barris de la ciutat i a totes aquelles persones en vulnerabilitat ".





Durant la seva intervenció, ha posat el focus en la necessitat de "homenatjar" a el sector de la restauració i hostalers; "Artífexs de la màgia de la gastronomia a Madrid".





"Vau decidir fer aquest pas endavant de compromís amb la societat i amb els madrilenys. Volíem que aquesta gala fos un reconeixement a tots vosaltres", ha lloat Almeida, que ha recordat que aquest 2020 la Madrid la capital Iberoamericana de la gastronomia. En aquest punt ha recordat que al gener posaven com a objectiu ser "la capital mundial de la gastronomia" perquè, segons l'alcalde, no hi ha una ciutat que tingui "tingui tanta qualitat, tanta varietat, tanta relació entre qualitat i preu".





"Assequible a totes les butxaques però també amb una excel·lència gastronòmica que ens permet dir que tenim més de 10 establiments centenaris o 22 estrelles a la ciutat", ha postil·lat Almeida, qui ah reiterat que els restaurants, bars i cafeteries són un lloc segur davant al Covid. "Allà podem fer una cosa tan arrelat en la cultura dels espanyols com és que ens vam reunir al voltant sempre d'una bona taula. Per això cap lloc com la ciutat de Madrid", ha conclòs.