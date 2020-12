Diputats en contra de l'avortament demanen al TC que dicti sentència sobre el recurs que van presentar el 2010

Un grup de diputats que en el seu dia van recórrer la Llei de l'Avortament de 2010 lliuraran aquest dimecres 16 de desembre davant del Tribunal Constitucional un escrit de petició reclamant que dicti "ja" sentència sobre el recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta Llei presentat l'1 de juny de 2010.









Els signants de l'escrit recorden que el Constitucional va acordar mitjançant interlocutòria de data 14 de juliol de 2010 Donar "caràcter prioritari a la tramitació i resolució del present recurs" però lamenten que "després de deu anys i mig, el TC segueix sense dictar sentència".





Faran lliurament de l'escrit al TC, entre altres, els exdiputats recurrents José Eugenio Azpiroz, Àngel Pintat i Eva Durán. Els acompanyaran Luis Peral, membre de l'equip promotor d'aquesta iniciativa, i alguns dels signants de la petició.





Tots ells són signants de la iniciativa que ha començat la 'Plataforma els 7000', en què s'integren nombroses associacions provida, i que ha posat en marxa una recollida de signatures per demanar a al Congrés la detenció de la tramitació de la llei d'eutanàsia i l'impuls d'una norma sobre cures pal·liatives.





JORNADA DE DEJUNI I ORACIÓ

Tal com han informat fonts d'aquesta organització, en les dues primeres setmanes, aquesta iniciativa ha aconseguit 14.000 suports a través de la seva web a Internet. A més, van a iniciar un seguit d'activitats per donar veu a el Comitè de Bioètica, a col·legis de metges i a professionals diversos i associacions en les pròximes dates.





La Llei Orgànica de regulació de l'Eutanàsia va ser aprovada en la Comissió de Justícia de la Cambra baixa aquest dijous i dijous de la setmana que serà votada en el Ple. Si aconsegueix la majoria necessària (176 vots) continuarà la seva tramitació al Senat.





Davant aquesta situació, la Plataforma ha decidit donar suport a la convocatòria realitzada per la Conferència Episcopal d'una jornada de pregària i dejuni el proper 16 de desembre "per recordar que la vida és un do i l'eutanàsia un fracàs".