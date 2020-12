"Ganes de tornar-vos a veure": l'enorme missatge de Laporta al costat del Bernabéu

El precandidat a la presidència del FC Barcelona Joan Laporta, expresident del club entre 2003 i 2010, ha col·locat una gran pancarta en un edifici proper a al Santiago Bernabéu, estadi del Reial Madrid, amb el lema 'Ganes de tornar-vos a veure'.









Laporta, en una acció mediàtica de gran calat, ha col·locat una publicitat de cap a peus d'un edifici de 13 pisos d'alçada. 'Ganes de tornar a veure-us', diu la pancarta de 1000 metres quadrats --50 metres d'alt per 20 d'ample-- de la seva precandidatura 'Estimem el Barça', en al·lusió a el gran rival del club blaugrana.









D'altra banda, Laporta ha estat a Madrid per iniciar una gira que continuarà dimecres a Màlaga i Granada, a Andalusia, per trobar-se i dirigir-se als socis i penyistes del club repartits per Espanya.





Laporta afronta la seva tercera carrera electoral. El 2003 va guanyar, donant la sorpresa, i va presidir l'entitat fins al 2010. El 2015 es va presentar i va ser segon, perdent contra un Josep Maria Bartomeu que va dimitir, al costat de la seva Junta Directiva, a finals d'octubre donant peu a aquests comicis.