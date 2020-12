​Terrassa i Mataró reivindiquen pasar a ser zona 2 del sistema tarifari del transport públic

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i l’alcalde de Mataró, David Bote, han posat en comú la reivindicació històrica d'ambdós municipis per passar a ser zona 2 al sistema tarifari de transport públic.









És un dels temes que han tractat en la reunió que han mantingut avui a Terrassa per compartir experiències i idees sobre la gestió municipal en un moment especialment complicat, com és el de la pandèmia de la Covid-19. Així, els dos alcaldes han decidit unir forces per demanar a la Generalitat la reforma del sistema tarifari, però també han intercanviat postures sobre el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), que afecta les dues ciutats.





Durant la reunió, Ballart i Bote han parlat de la majoria dels àmbits que preocupen ambdós municipis, principalment d'infraestructures, mobilitat, aigua, residus, emergència ambiental, governança, coordinació intermunicipal, indústria, ocupació, habitatge i demografia. Amb tot, s'han centrat en les polítiques que han posat en marxa per fer front a la crisi econòmica i social ocasionada per la situació d’emergència sanitària.





Aquesta trobada s'emmarca en l'objectiu d'intentar crear un marc de coordinació de projectes locals amb visió metropolitana que encaixi amb el concepte de metròpoli oberta i multinivell (governança entre municipis, identitats metropolitanes i locals, diplomàcia metropolitana) que es planteja al PEMB.