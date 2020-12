La Generalitat compra per 120 milions els terrenys del macrocomplex BCN World

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha anunciat aquest dimarts que l'executiu català ha acordat comprar per 120 milions d'euros els terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragona) en què s'ubicarà el macrocomplex del BCN World, ara reconvertit en Hard Rock Entertainment World, i posteriorment els vendrà a la multinacional.





En roda de premsa telemàtica després del Consell Executiu, ha recordat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar al setembre part de el pla director urbanístic de el projecte, de manera que ara s'ha de modificar per oferir una nova ubicació de les zones verdes i els equipaments qüestionats pel tribunal.





Un cop s'aprovi la modificació del pla, el Govern vendrà a Hard Rock dels terrenys a través de l'Incasòl en un termini màxim de dos mesos, de manera que la Generalitat "està avançant" els 120 milions d'euros.





L'operació de compravenda quedarà condicionada al fet que Hard Rock subscrigui una pòlissa d'assegurança que "cobreixi l'eventual risc derivat de les sol·licituds de retaxació de les finques que es van expropiar en el seu moment en l'àmbit on s'ha d'implantar" el projecte. En aquest sentit, Budó ha assegurat que l'empresa ja ha expressat el seu compromís per a subscriure aquesta pòlissa d'assegurança.





La portaveu de la Generalitat, que ha assenyalat que aquesta operació es porta a terme des de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, encapçalada per Damià Calvet, al costat de la d'Economia i Hisenda, encapçalada pel vicepresident, Pere Aragonès, ha sostingut que fins que no s'hagi modificat el pla urbanístic no es podrà començar la construcció de centre.