Sánchez i Casado es reuneixen però són incapaços de desbloquejar la renovació del CGPJ

El president de Govern, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Pablo Casado, han parlat per telèfon durant 45 minuts, però la seva conversa no ha servit per desbloquejar la renovació de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), per la negativa dels 'populars' a canviar de postura, segons ha informat Moncloa.





Sánchez ha telefonat a Casat després que la setmana passada anunciés que reprendria la seva interlocució amb el president del PP per intentar renovar "d'una vegada per totes" el CGPJ i altres òrgans constitucionals. Casat havia criticat dies abans que portava gairebé dos mesos esperant que el cap de l'Executiu contactés amb ell.





Finalment han parlat aquest dimarts però, segons Moncloa, no s'han produït "avenços" i la conversa "només ha servit per comprovar que la posició de bloqueig del PP segueix sent la mateixa", tot i el "nou crida de el president de govern a complir íntegrament la lletra de la Constitució de l'78 ". No obstant això, el Govern ha informat que la trucada efectuada des de Moncloa ha estat cordial i s'ha prolongat per espai d'uns 45 minuts.





Així mateix, assenyalen que el president Sánchez ha transmès a el líder de l'oposició que el Govern "està disposat a arribar a acords de país amb la seva formació i li ha reiterat la importància de complir amb el mandat constitucional de renovar òrgans tan importants com el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor de el Poble i el Consell d'Administració de RTVE ".





El president i el líder de l'oposició porten uns dos mesos sense parlar. De fet, ni tan sols es van saludar en l'acte que va tenir lloc el diumenge 6 de desembre i n el Congrés amb motiu del dia de la Constitució, que es va celebrar amb les restriccions a què obliga la pandèmia.





Casat va denunciar el passat 30 de novembre que des que va cridar a Sánchez a mitjans d'octubre per traslladar-li la posició del PP davant la pròrroga de l'estat d'alarma, el president de el Govern no li havia tornat encara la trucada.





Per la seva banda, el cap d'Executiu va assegurar dimecres passat que estava disposat a trucar a el president de el PP, i el divendres ell mateix va anunciar que anava a fer aquesta crida, encara que no va concretar quan es produiria la seva conversa.





L'objectiu de la conversa, segons Sánchez, era el de desbloquejar "d'una vegada per totes" la renovació del CGJP, que ja porta dos anys amb el seu mandat caducat; precisament els dos anys que porta el PP a l'oposició, tal com ha denunciat el president.