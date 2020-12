Vuit de cada deu empresaris espera facilitar el teletreball als seus empleats un cop passi la pandèmia

Vuit de cada deu empresaris esperen poder facilitar el treball a distància als seus empleats després de la fi de la crisi sanitària, segons es desprèn d'una enquesta realitzada per Adecco Group Institute a 1.055 treballadors i 204 líders empresarials d'Espanya, Estats Units, França i Bèlgica .









No obstant això, només el 48% dels treballadors pensa que el treball a distància es mantindrà un cop passi la pandèmia i un 51% dels treballadors enquestats veu factible un horari de treball més flexible.





Així mateix, l'enquesta posa en relleu que més del 80% dels treballadors creu que les empreses haurien de donar suport financer per a futures crisis, proporcionar una assegurança mèdica de qualitat i donar més transparència sobre la seguretat en el treball.





Preguntats per la qual cosa esperen els treballadors i líders empresarials en el lloc de treball després de la pandèmia, els primers volen tenir una major atenció a la salut i seguretat, més flexibilitat, més treball i el desenvolupament d'habilitats, mentre que els líders empresarials posen més èmfasi en l'augment de la feina a distància.





Per edats, mentre els joves d'entre 18 i 30 anys demanen tenir una major consideració per part de les empreses i també valoren ser escoltats, els sènior de més de 50 anys volen tenir més flexibilitat en els seus horaris de treball. No obstant això, els joves també valoren la flexibilitat, tot i que el veuen més com un requisit que com a "un ideal posterior a la pandèmia".





D'altra banda, el 45% dels líders empresarials espera que el món laboral sigui millor després de la crisi sanitària i només un 36% dels treballadors ho pensa. De fet, la majoria dels empleats (41%) considera que després de la pandèmia el treball serà pitjor que abans.





Sobre què esperen després de la pandèmia, els joves de 18 a 30 anys són pessimistes i pensen que tenen un major risc de perdre el seu lloc de treball per la crisi. Així, l'estudi apunta que les majors oportunitats d'ascens per a aquestes generacions s'alineen amb els majors nivells d'optimisme en aquesta enquesta, ja que tant els treballadors de 31 a 40 anys com els més grans de 50 creuen que en el futur, el treball serà molt millor que abans.





L'estudi també assenyala que l'anàlisi de dades i el 'data science' són les habilitats digitals d'alt nivell que tant treballadors com a líders empresarials consideren més importants.

No obstant això, segons Adecco, les habilitats socials relacionades amb la crisi com la resiliència i la intel·ligència emocional també són "clau". "Els treballadors semblen subestimar la seva importància i el 47% tria les habilitats tècniques com unes de les més importants, en comparació amb el 38% dels líders empresarials", ha apuntat.





L'enquesta reflecteix com el desplegament de la tecnologia requereix d'habilitats interpersonals com la comunicació, el pensament crític o la creativitat i l'originalitat en el mitjà i llarg termini.