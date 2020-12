Sabadell substituirà Guardiola com CEO de l'entitat i nomenarà González-Bueno

Banc Sabadell ultima la designació de César González-Bueno com a conseller delegat de l'entitat, en substitució de Jaume Guardiola, segons han confirmat fonts coneixedores del nomenament. Fonts de Sabadell van eludir fer comentaris.













La sortida de Guardiola podria anunciar a partir d'aquesta setmana i, poc després, estaria previst que es comuniqui el nomenament del seu successor, segons va avançar aquest dimecres l'agència 'Bloomberg'.





González-Bueno començar el seu camí en ING el 1998 com a primer conseller delegat del banc a Espanya, quan encara es deia ING Direct, abans d'anar ampliant les seves responsabilitats amb rols en diferents regions i fins a aconseguir el càrrec de responsable de Retail Banking Direct & International.





El banquer va abandonar ING el 2011 per continuar la seva carrera com a conseller delegat de Novagalicia Banc, en la reestructuració i privatització va col·laborar. En 2014 va començar a treballar també com a conseller delegat a Gulf Bank of Kuwait.





La seva segona etapa al banc taronja va arribar el 2017, quan va ser nomenat conseller delegat d'ING Espanya i Portugal, en substitució de Peter Staal. Això no obstant, aquest pas per l'entitat tot just va durar dos anys, ja que el grup va triar el 2019 a Roel Huisman per assumir aquesta responsabilitat. Fins al passat mes de maig, era president del consell assessor de l'entitat.





González-Bueno, que compta amb una àmplia experiència en banca minorista i corporativa i d'inversió, així com en la gestió d'entitats financeres, va iniciar el març d'aquest any el primer acostament a Banc Sabadell.





El directiu, que passarà a ocupar la responsabilitat de conseller delegat de Banc Sabadell, va ser triat pel fons Oaktree com a president de Solvia Desenvolupaments Immobiliaris (SDIN) Residència. Aquesta promotora pertanyia a l'entitat d'origen català i va ser venuda el 2019 per 882 milions d'euros, encara que la seva transmissió del 100% es va completar el passat mes de setembre.