Fundació Naturgy lliura els Premis a la millor iniciativa social en l'àmbit energètic

Fundació Naturgy ha fallat avui la primera edició del seu Premi a la Millor Iniciativa Social en l'àmbit energètic amb el qual busca reconèixer i donar visibilitat a les persones, entitats i institucions que destaquen per la seva contribució en l'àmbit social gràcies als seus projectes vinculats a l'energia.









En aquesta primera edició les entitats i projectes reconeguts han estat la iniciativa Ni una llar sense energia, de la Fundació Ecologia i Desenvolupament (Ecodes), que ha resultat guanyador, i el programa Educació Financera Familiar i Pobresa Energètica, de la Fundació de Famílies monoparentals Isadora Duncan.





El president de Fundació Naturgy, Rafael Villaseca, ha assegurat durant el lliurament que les candidatures presentades en aquesta primera edició "demostren una realitat incontestable, que entre tots podem treballar i implantar idees innovadores i realistes que permetin, a cada un amb els seus recursos i eines, avançar en solucions a les situacions de vulnerabilitat ".





En total, prop de 90 candidatures els projectes beneficien més de tres milions de persones a Espanya van presentar la seva iniciativa per optar a aquest reconeixement que atorga 60.000 € a l'entitat guanyadora per impulsar els seus projectes i 30.000 € a l'organització que rep l'accèssit.





Fundació Naturgy té previst obrir la segona convocatòria matí adreçada novament a projectes educatius, de vulnerabilitat, d'emprenedoria, d'ocupació, d'inclusió social, de salut, ambientals, d'economia circular o d'innovació social, sempre relacionats amb l'energia.





El president de Fundació Naturgy va dir que "en el nostre treball diari per pal·liar la vulnerabilitat energètica, hem constatat que hi ha moltes organitzacions que col·laboren per mitigar aquesta problemàtica, amb iniciatives molt valuoses. D'aquí va sorgir la idea de llançar aquest premi ".





Villaseca va destacar "l'èxit de la convocatòria, que encaixa perfectament amb els objectius socials de la Fundació", i ha indicat que "la pandèmia i les seves conseqüències han marcat aquest 2020, per la qual cosa estic convençut que s'han posat en marxa moltes i interessants iniciatives que ens agradarà poder valorar i premiar en aquesta segona convocatòria ".





Els noms dels guanyadors es van conèixer avui en un acte restringit, a causa dels estrictes protocols de salut per la Covid-19, a què han assistit els deu finalistes, membres de jurat i el vicepresident de la Fundació i director general de Sostenibilitat, Reputació i Relacions Institucionals de Naturgy, Jordi Garcia Tabernero.





ECODES, ASSESSORAMENT PER A REDUIR LES FACTURES

Ecodes, amb seu a Saragossa, és una entitat que busca aliances amb tots els agents de la societat per aconseguir una economia baixa en carboni, verd, responsable i inclusiva. El projecte "Ni una llar sense energia" és el seu programa per fer front a la pobresa energètica, que es porta a terme des de 2013 a 950 municipis i ha beneficiat més de 7.000 famílies.





El projecte, que ha permès una mitjana d'un 25% d'estalvi en les factures, ofereix assessorament personalitzat per reduir les factures, aprendre hàbits responsables i implementar mesures d'eficiència energètica per a llars, així com ajudes per finançar-les.





La transmissió de la informació als col·lectius en situació o risc de pobresa energètica es realitza a través de diferents eines i canals, com els punts d'assessorament, visita a llars, el web, eines on-line de gestió de l'energia, tallers i programes de voluntariat.





El jurat va valorar que les diferents activitats desenvolupades en els seus tallers, el diagnòstic que es fa a les llars, els programes de voluntariat i el desenvolupament d'eines d'informació al servei dels ciutadans per a l'estalvi d'energia, "són un clar exemple de capacitat d'organització, focalització en l'objectiu i inclusió de múltiples actors, per proposar solucions que van des del personal i local, al comunitari i global ".





Ecodes, amb més de 25 anys de trajectòria en l'àmbit de desenvolupament ha estat pionera en la implantació de mesures contra la pobresa energètica, incorporant les vessants ecològica i social en la seva visió sobre el desenvolupament de les persones més desfavorides.





IDADORA DUNCAN

Fundació de Famílies Monoparentals Isadora Duncan, amb seu a Lleó, va rebre l'accèssit pel seu projecte "Educació Financera Familiar i Pobresa Energètica", una iniciativa que ha beneficiat 2.600 famílies des de 2011.





El seu objectiu és potenciar l'apoderament econòmic de les famílies i la correcta gestió dels ingressos, promovent una inversió, contractació, despesa i consum responsable, i un ús sostenible de l'energia. El programa consta de tres eixos: assessorament econòmic i energètic, formació (Escola d'Estalvi Familiar) i difusió (www.gestionfamiliar.es), utilitzant les TICs per estendre la informació a tot el país.





Per al jurat, "és una clara demostració que la feina, focalitzat, estructurat i innovador, rendeix fruits tangibles que beneficien a un gran nombre de famílies en la recerca de solucions a la vulnerabilitat energètica".





Fundació Isadora Duncan ha implantat des dels seus començaments programes innovadors, aconseguint destacables col·laboracions com a mostra de la seva capacitat de treball en xarxa. La seva activitat li ha fet mereixedora de ser entitat consultiva especial del Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de l'ONU.





SEGONA CONVOCATÒRIA

La segona convocatòria del Premi a la Millor Iniciativa Social en l'àmbit energètic quedarà demà oberta i es podran presentar candidatures fins al 31 de març de 2021. Igual que en aquesta primera edició, el premi per al guanyador seran 60.000 euros i, per l'accèssit , 30.000 euros.





Aquest reconeixement té un doble objectiu: donar visibilitat a aquelles persones, entitats o institucions que destaquen en l'àmbit social vinculat, directament o indirectament, a l'energia, i ajudar a finançar iniciatives en aquest àmbit per millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables.





Les candidatures poden presentar-se a través del web de la Fundació Naturgy (Premis Fundació Naturgy).





El jurat del premi està format per Alberto Núñez, SJ, director del Servei de Pastoral i professor de la Universitat Pontifícia Comillas, que el presideix; Manuel Bretón, president de Càritas Espanyola; Llum Delàs, patrona de la Fundació de l'Esperança; Salvador García-Atance, president de la Fundació Lleialtat; el Pare Ángel García Rodríguez, president de Missatgers de la Pau; Juan José López Burniol, vicepresident de la Fundació Bancària 'la Caixa'; Josep Ramoneda, director de l'Escola Europea d'Humanitats de Barcelona; Elena Salgado, presidenta de l'Associació Espanyola d'Empreses de Consultoria; Javier Senent, president de Creu Roja Espanyola; Gustavo Suárez Pertierra, president d'UNICEF Comitè Espanyol; el vicepresident de la Fundació Naturgy, Jordi Garcia Tabernero, i la seva directora general, María Eugenia Coronat.