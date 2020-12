Marta Pascal presenta el PNC com el projecte per reconstruir Catalunya

Marta Pascal, secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), ha participat avui en la conferència 'Reactivem Catalunya. Ara sí que toca ', organitzada pel Cercle Eqüestre, per presentar el projecte de futur del partit polític, l'objectiu és reconstruir Catalunya.





Després d'una breu benvinguda a càrrec d'Antonio Delgado, president de Círculo Ecuestre, Lluís Recoder, exconseller de Territori, ha presentat a la ponent i ha destacat que Pascal "reuneix tots els requisits per ser una protagonista de futur".





Durant la seva intervenció, que a més ha estat la primera conferència presencial com a secretària general del PNC, Pascal ha explicat que aquest partit polític neix en un moment de dificultat per a Catalunya, no només per l'actual crisi sanitària que afecta tots, sinó que també per els últims esdeveniments polítics que han colpejat a la Generalitat.





La secretària general del PNC ha assenyalat que "des d'un catalanisme més ampli" és possible impulsar de nou el talent de la societat catalana i ha remarcat que el Govern actual, que ha definit com legislatura fallida, ha estat inactiu pel que fa a la necessitat de transformació que requereix Catalunya.





Amb l'objectiu de traslladar la visió del PNC als assistents i espectadors que han seguit la conferència per streaming, Pascal s'ha desmarcat de l'independentisme i ha insistit en la idea que el PNC és un partit catalanista que advoca per la reconstrucció de Catalunya.





En aquest sentit, Pascal ha promès recuperar per a Catalunya "l'estabilitat institucional, la seguretat jurídica i la competitivitat econòmica perdudes" amb l'objectiu de convèncer els inversors internacionals i a les empreses que van traslladar la seva seu perquè tornin. "Anirem a convèncer-les una a una per que tornin", ha assegurat Pascal en el col·loqui.





En aquest sentit, la líder el PNC ha realitzat un discurs de suport a les empreses i ha anunciat la seva intenció d'eliminar els impostos de Successions i Patrimoni, a més d'afrontar una revisió de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) "per evitar seguir ofegant en impostos als catalans ". Com a contrapartida a aquesta rebaixa d'ingressos, Pascal s'ha compromès a reduir la despesa pública mitjançant l'eliminació de les Diputacions provincials, traslladant les seves funcions a la Generalitat i ajuntaments. "Tenim la pitjor ràtio d'eficiència de la despesa pública d'Europa i hem de posar fi a una situació que perjudica la credibilitat de l'administració davant l'opinió pública".





Finalment, preguntada sobre si el PNC donaria el seu suport a la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, Pascal ha estat rotunda: "No, perquè nosaltres som un partit de construcció i no del com pitjor millor".