El president de Banc Sabadell ofereix una fusió a Santander

Des del Sabadell mantenen que el canvi de Jaume Guardiola per González-Bueno no es produeix a causa de la fusió fallida amb el BBVA, sinó que Guardiola ja tenia previst abandonar el treball als seus 63 anys.









Així i tot, per Guardiola va ser frustrant veure com les negociacions amb el BBVA no van sortir endavant, sobretot tenint en compte que va estar relegat davant Onur Genç, que tot i tenir menys experiència que ell tenia el suport del mandatari Turcio Recep Tayyip Erdogan.





Pep Oliu vol ara fusionar-se amb una altra entitat, i ja se l'ha ofert a Santander, però sembla que a Ana Botín el que li interessa no és el Sabadell sinó el BBVA.





El ràpid nomenament de César González-Bueno pot no durar molt, ja que és possible que Oliu no el defensi, com va fer amb Guardiola. A més, podria ser més difícil per a ell que per a Guardiola aconseguir que algun banc espanyol vulgui fusionar-se amb el Banc Sabadell.





En aquest moment, tots els banquers estan parlant amb els altres ja que el sector bancari està en fallida tècnica, de manera que el cas del Sabadell no és l'únic. El problema per al Banc Sabadell és que està entre les grans i les mitjanes entitats, de manera que trobar una entitat semblant a la que fusionar-serà difícil.