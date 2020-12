La Generalitat anuncia que en unes hores decretarà noves mesures per l'augment de contagis

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que "en les pròximes hores" o aquest divendres es concretaran les mesures per frenar l'empitjorament dels indicadors de Covid-19 a Catalunya, i ha defensat que s'han d'aplicar com més aviat millor, ja que les mesures tenen efecte 10 o 15 dies després d'executar-les.









"Haurem de fer un pas enrere. Hem d'anar fent cirurgia fina", ha destacat el vicepresident en una entrevista aquest dijous a Catalunya Ràdio, i ha descartat fer especulacions i avançar alguna de les mesures, desitjant que no es produeixin filtracions.





"Des del punt de vista epidemiològic la solució és clara, però no només hi ha una qüestió epidemiològica sobre la taula", i ha apuntat que el Govern ha de ponderar l'àmbit sanitari, l'econòmic i social i l'emocional, i ha assegurat que l'executiu català ha de ser capaç de comunicar més assertivament perquè, segons ell, cal generar confiança sobre les mesures que prenguin.





"El Nadal habitual la suspendrem, s'ha de fer diferent", ha insistit Aragonès, que ha assenyalat que el Govern havia de trobar un punt mig entre l'anticipació a l'anunciar el pla de Nadal i la flexibilitat de canviar-ho en funció de la situació epidemiològica.





JUAN CARLOS I

Aragonès ha desitjat que el rei emèrit Joan Carles I es recuperi del coronavirus, fet que la Casa Reial ha desmentit després, dient que no tornarà per Nadal per ser una persona de risc.





Sobre la visita la propera setmana de el rei Felip VI a la fàbrica de Seat a Barcelona, el vicepresident ha avançat que no participarà "en cap acte de blanquejament de la monarquia"; ha afegit que el monarca ha d'explicar-abans que passejar-se, en les seves paraules, i ha dit que estarà pendent del missatge de Nadal de Rei.





Amb el president de Govern, Pedro Sánchez, que realitzarà aquesta visita amb el Rei, Aragonès ha explicat que coincidirà amb ell en un acte de Foment de l'Ocupació, i ha concretat que sempre que cal trucar a tot el món, a l'ésser preguntat per si està en contacte amb Sánchez.





"Depèn dels moments, ara és un moment difícil. Estem en contacte", ha afirmat Aragonès, que ha subratllat que l'Estat ha de fer ajudes directes per pal·liar els efectes de la pandèmia i ha defensat que la Generalitat fa el seu paper però té un pressupost limitat.





Ha destacat que el Govern està parlant amb el Govern i haurien de "tenir propostes sobre la taula aviat", i ha concretat que els propers mesos seguiran les mesures de suport i ha d'haver una coordinació per veure fins on arriba cada administració, ha matisat.





En aquestes converses hi ha dues mesures sobre la taula: els ajuts a la restauració i l'hostaleria, que Aragonès ha dit que el Govern té "intenció d'aprovar-lo amb la màxima celeritat", i mesures en el sector dels autònoms, per al que volen acordar que les quotes d'autònoms de puguin posposar, i ha recordat que aquest divendres la Generalitat comença a pagar ajudes de 2.000 euros a 132.000 autònoms.





ELECCIONS

Aragonès ha sostingut que l'objectiu de la Generalitat és que el 14 de febrer es puguin celebrar eleccions a Catalunya: "Som un Govern en funcions, això s'ha de resoldre el més aviat possible. Prenem decisions i hem de fer-ho amb la màxima legitimitat democràtica".





Sobre la negativa dels socialistes de donar suport a una llei d'amnistia al Parlament, el vicepresident ha assegurat que és una via que s'ha de potenciar més perquè arribi a Congrés amb més força, ha cridat a fer "una gran mobilització de país", perquè considera que és una solució política, mentre que creu que l'indult o la reforma de el Codi penal són solucions parcials o individuals.





"Hem de seguir treballant per acumular força i que no sigui fàcil prendre aquesta decisió" de no donar suport a la amnistia, i ha sostingut que el PSOE també va dir que no pactaria amb Unides Podem i ara formen part d'un Govern de coalició amb ells, i que també deien que no volien saber res de les esquerres independentistes basques i catalanes i ara han aprovat els pressupostos amb el suport d'ERC i EH Bildu, després del que ha insistit que l'amnistia depèn de la força de la gent, en les seves paraules.





Ha confiat que la taula de diàleg sobre Catalunya es pugui desenvolupar amb més força en la pròxima legislatura, i ha apostat perquè ERC tingui el màxim de suports a les eleccions: "Volem forçar àmplies majories. Hem de poder atendre el dia a dia de l' país i tenir l'objectiu de la independència ".





Aragonès ha concretat que no han parlat amb els comuns, perquè primer s'han de celebrar les eleccions, i ha desitjat que es donin les condicions de fer un front comú després de les eleccions amb la independència com a eix central: "M'agradaria que poguéssim sumar a la CUP "a Govern i que pugui haver suports puntuals amb els comuns.