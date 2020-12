Movistar convida a les famílies a gaudir de la Gran Estació de Nadal al Movistar Centre de Barcelona

Aquest Nadal Movistar crea un espai únic a la seva Flagship de Barcelona per a gaudir d’una aventura en família. Al Movistar Centre de plaça Catalunya de Barcelona, les famílies podran visitar “La Gran Estació de Nadal” creada per a gaudir d’un viatge màgic i interactiu -d’una hora de durada aproximadament- i divertir-se amb cadascuna de les “parades” proposades que trobaran a les diferents zones inspirades en els millors continguts infantils de Movistar+.

















Així doncs, les famílies podran gaudir d’activitats relacionades amb els seus personatges preferits de Disney Junior, Canal Panda i Nickelodeon, i de continguts de Disney Channel que es poden trobar en el servei sota demanda de Movistar+.





A més, en cadascuna d’aquestes zones hi haurà un joc/repte que les famílies hauran de resoldre. Les mecàniques estan dissenyades per a evitar la interacció amb persones/elements i fomentar les activacions digitals: bidis, codis QR, realitat augmentada, NFC, etc. Al final del viatge els participants podran aconseguir premis en funció del nombre de proves superades.





Només es podrà accedir a l’activitat per cita prèvia, a través de la pàgina web granestacionnavidad.es (s’activarà pròximament) on es recolliran les dades dels sollicitants i s’assignaran grups reduïts amb accés de màxim 10 persones cada 10 minuts. Aquestes xifres estan definides segons protocol de seguretat i aforaments determinats en cada moment per les institucions sanitàries, però sense superar el 50% de l’aforament actual.





L’experiència al Movistar Centre Barcelona romandrà oberta de forma gratuïta, amb cita prèvia online, els següents dies i horaris:





- 19 de desembre – 16.00 a 21.00 hores.

- 20 de desembre i 3 de gener – 11.00 a 15.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores.

- 21, 22, 23, 28, 29, 30 de desembre i 2, 4 de gener – 11.00 a 15.00 i de 16.00 a 21.00 hores.

- 24 i 31 de desembre – 11.00 a 15.00 hores.

- 5 de gener – 11.00 a 15.00 i de 16.00 a 17.00 hores









Tota la informació estarà disponible a granestacionnavidad.es