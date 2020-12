​Bob Woodward: “A Biden li agrada unir a la gent i Trump és la figura política més solitària que he conegut mai"

La novena edició de NETCOM, el punt anual de trobada, reflexió i diàleg per als professionals de la comunicació que organitza Dircom Catalunya, ha tingut com a convidat principal el periodista Bob Woodward, editor associat a The Washington Post i guanyador de dos premis Pulitzer per l’escàndol del Watergate i els atemptats de l’11-S. Més de 400 periodistes i directors de comunicació han assistit a l’acte, que per les circumstàncies relacionades amb la pandèmia provocada per la Covid-19 s’ha dut a terme per primera vegada en format virtual.













Durant una conversa amb Maria Lluïsa Martínez Gistau, presidenta de Dircom Catalunya, Bob Woodward ha relatat la seva experiència amb l’actual president dels EUA, Donald Trump, al qual ha entrevistat en diverses ocasions. “Trump és la figura política més aïllada i solitària que he conegut mai, i ha perdut les eleccions perquè ha fracassat a l’hora de protegir la gent de la pandèmia”, ha afirmat l’editor associat a The Washington Post i autor de nombrosos best sellers sobre la política nord-americana.





Pel que fa a la pandèmia provocada per la Covid-19, Woodward ha qualificat la situació als EUA i al món de “molt greu”.





Quan el president electe, Joe Biden, es converteixi en president al gener “haurà d’afrontar no només la crisi sanitària, sinó la situació econòmica catastròfica resultat de la pandèmia”.









El reconegut periodista ha afirmat que encarar aquesta crisi serà el principal repte per a Biden, juntament amb reunificar el país, després que trump “ha sembrat la divisió als EUA”. “Biden és un guaridor, li agrada unir a la gent”, ha destacat. I ha afegit que “treballarà per escoltar i unir idees per poder resoldre els problemes de manera conjunta”.





Bob Woodward també s’ha referit a la relació entre els EUA i Europa, “tradicionalment molt estreta en el sistema de valors que comparteixen, tant econòmics com estratègics. Segons la seva opinió, “aquest és un fet que Trump ha canviat, però que Biden vol millorar”.





EL PERIODISME I LES XARXES

La relació dels mitjans de comunicació amb el poder i la irrupció de les xarxes socials en les redaccions han estat dues de les qüestions centrals en el discurs de Bob Woodward, que considera que “la idea d’acceleració que vivim actualment està distanciant-nos d’entendre el que està succeint veritablement. En periodisme, mai no pots anar amb presses perquè la veritat és massa difícil de copsar”.





Precisament aquest esforç pel periodisme de rigor i el compromís amb la veritat és el que ha destacat la presidenta de Dircom Catalunya, Maria Lluïsa Martínez Gistau, del convidat de NETCOM 2020. “En aquest entorn d’incertesa i de gran complexitat, cobra cada dia més importància el periodisme ben fet. En aquesta edició de NETCOM, hem volgut reconèixer el valor del periodisme que manté el seu ferm compromís amb la defensa de la llibertat i de la veritat, de la independència davant de qualsevol poder i dels drets dels ciutadans”.





ELS NOUS DESAFIAMENTS DE LA COMUNICACIO

Durant el seu discurs institucional, Maria Lluïsa Martínez Gistau ha destacat la transformació que està vivint el sector de la comunicació, fins al punt que els professionals “gairebé de la nit al dia, hem hagut d’idear noves vies de comunicació amb els stakeholders que ens havien de permetre traslladar els missatges de les nostres organitzacions, així com, i això és el més important, escoltar i conversar amb tots en un moment en què el silenci de l’absència semblava imposar-se”.





La presidenta de Dircom Catalunya ha afirmat que durant aquests deu últims mesos els directors de comunicació “hem treballat per generar continguts atractius, capaços de connectar, emocionar i mobilitzar les nostres audiències, i ho hem fet en unes circumstàncies en les quals el soroll extern es multiplicava exponencialment”.





I ha afegit que els directors de comunicació “hem de ser ara més que mai les vàlvules que injecten el flux del pols social a les nostres organitzacions i els altaveus que traslladen quins són els seus compromisos i valors a uns stakeholders que ja no es conformen amb paraules buides o eslògans més o menys brillants”.





Un diàleg social que per damunt de tot ha de transmetre “confiança, el bé més preuat en el que queda d’aquest impredictible segle XXI”.