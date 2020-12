Espanya entra en el petit grup de països que regulen el dret a l'eutanàsia

La majoria absoluta de Congrés espanyol ha optat per fer un pas decisiu en la regulació de el dret a morir dignament. Els 198 diputats que han votat a favor de l'aprovació de la Llei Orgànica per a la regulació de l'Eutanàsia han apostat per incloure a Espanya en el petit grup de països que compten en la seva legislació nacional amb regles per garantir aquest dret. Els vots en contra, concentrats en els principals partits de la dreta, amb PP i Vox al capdavant, han estat insuficients per impedir que el projecte elaborat pel Govern tirés endavant.

A Europa, només tres països compten amb una legislació que regula l'eutanàsia, encara que són diversos els membres de la Unió Europea que estan estudiant elaborar lleis que permetin el dret de les persones que es troben en determinades situacions irreversibles a triar una mort digna.





PAÏSOS EUROPEUS

El primer país europeu a aprovar una llei referent a això va ser Països Baixos, un país que sempre s'ha caracteritzat per anar per davant en el que fa referència a la defensa de les llibertats individuals. Ja des de 1993 va començar sent una pràctica tolerada, ja que no es perseguia als metges que la practicaven. Però va ser el 2002 quan el parlament neerlandès es va posar al front a l'aprovació d'una llei que permet tant l'eutanàsia com el suïcidi assistit, encara que per fer ús d'aquest dret els ciutadans han de complir una sèrie de requisits.





El malalt ha de residir al país i la petició d'eutanàsia o d'ajuda al suïcidi ha de ser reiterada, voluntària i producte de la reflexió. Han de ser majors de dotze anys i tot i que fins als 16 és necessari l'acord dels seus pares o representants legals. A més, almenys dos metges han de redactar un informe sobre el pacient i és obligatori que es constati un patiment insuportable i la impossibilitat de millora. En el cas que la decisió de sotmetre a l'eutanàsia està motivada per un patiment psíquic, caldrà l'informe d'un tercer metge o psiquiatre. A més, la llei holandesa considera legal la intervenció directa i eficaç del metge per causar la mort del pacient





Aquest mateix any, Bèlgica també va posar en marxa una llei que regulava l'eutanàsia. La diferència més gran amb els Països Baixos, és que en el cas belga es pot practicar a qualsevol edat, sempre que en el cas de menors hi hagi el consentiment dels pares. En aquest cas, el menor s'ha de trobar en estat terminal i amb un patiment físic o mental insuportable. A més, a Bèlgica si està penalitzat el suïcidi assistit. Perquè la petició de l'eutanàsia sigui aprovada, ha de ser voluntària i per escrit i signada pel pacient o per un adult designat per ell, i els metges estan obligats a consultar a un altre metge especialitzat en la patologia que pateix el pacient. D'altra banda, en la legislació belga està prevista l'eutanàsia per a pacients no terminals.





El tercer país europeu en aprovar una legislació que regula l'eutanàsia va ser Luxemburg. Ho va fer el 2009 seguint els passos dels seus veïns. En el cas del petit país també està regulat el suïcidi assistit, encara que només es pot aplicar a majors de divuit anys. Igual que en els dos casos anteriors, el pacient ha de patir una malaltia incurable, que li provoqui un dolor insuportable i que no tenia cap esperança de millora.





CANADÀ, COLÒMBIA i Nova Zelanda

Els dos països americans té en la seva legislació algunes diferències amb els europeus. En el cas del Canadà, la llei va ser aprovada en 2016, encara que des de 2014 ja tenia una norma que regulava les cures a la fi de la vida. La llei preveu que poden demanar l'eutanàsia els majors d'edat, conscients en plenitud de les seves facultats mentals, que pateixin una malaltia incurable, amb un declivi avançat de les seves capacitats i amb un patiment físic o psíquic que no es pugui alleujar.





Per la seva banda, a Colòmbia la legislació es va aprovar el 2015, després d'una sentència de Tribunal Constitucional que ratificava una de 1998 en la qual afirmava que el Estat no podia oposar-se a la voluntat d'un individu que no desitja seguir vivint i sol·licita que ajuda per morir. En aquest país, l'eutanàsia es pot aplicar a partir dels sis anys a persones amb malalties en situació terminal. De tota manera, la no existència d'una llei específica, tan sols hi ha algunes resolucions que tracten l'assumpte, dificulta molt l'accés a l'eutanàsia.





A Nova Zelanda, el passat 17 d'octubre es va celebrar un referèndum en el qual el 65,2% dels votants van aprovar la llei de l'eutanàsia que entrarà en vigor el novembre de 2021.





CASOS ESPECÍFICS

A Europa, el cas de Suïssa no es penalitza l'assistència al suïcidi, mentre que l'eutanàsia és perseguida. En el cas de l'assistència al suïcidi, la legislació estableix atenuants en cas d'homicidi a petició de la víctima'. Però es tracta de l'únic país del món que accepta que ciutadans d'altres països puguin viatjar per sotmetre al suïcidi assistit dins de les seves fronteres.





I a Alemanya, el Tribunal Constitucional acaba de reconèixer el dret a l'autodeterminació a la fi de la vida a, que anul·la un article del Codi Penal que prohibia el dret al suïcidi assistit. Això permet obrir la porta a una legislació sobre l'eutanàsia.





Un cas particular es presenta als Estats Units, on nou dels seus 51 estats contemplen l'opció del suïcidi assistit. Es tracta dels estats d'Oregon, des de 1994, Washington (2008), Montana (2009, per decisió judicial), Vermont (2013), Colorado (2016), Califòrnia (2016), Hawaii (2018), Nova Jersey (2019) , Maine (2019) i la capital, Washington DC (2016). En tots ells, només s'aprova quan el pacient té una esperança de vida de menys de sis mesos. Actualment, en altres 19 estats s'han presentat propostes de regulació en sentit similar.





També és especial el cas d'Austràlia, on cada estat regula sobre la qüestió. En Victòria, la llei de mort assistida entrar en vigor el 2019, i en Western Austràlia la llei ja està aprovada i entrarà en vigor a mitjans de 2021.





Finalment, hi ha un grup de països europeus, com Suïssa, Alemanya, Àustria, Suècia, Noruega, Finlàndia i Dinamarca, en què està permesa l'eutanàsia passiva, és a dir, deixar de donar tractament als malalts en situació irreversible, sempre que el pacient hagi donat el seu consentiment.