L'autobús gratuït a l'Hospital de Terrassa ha tingut, en el seu primer any, 12.650 usuaris

El servei de transport gratuït amb autobús a l'Hospital de Terrassa (Barcelona) ha tancat el seu primer any de funcionament amb 12.650 usuaris, que s'han beneficiat de la posada en marxa de la T-Hospital. Gairebé el 54% de les targetes expedides han estat per a dones, mentre que el una mica més de 46% han estat per a homes





Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Terrassa, juntament amb Transports Municipals d'Ègara SA (Tmesa), i que ha registrat uns 107.000 viatges, segons ha informat el consistori.





L'activació de l'estat d'alarma al març, així com les mesures de restricció aplicades per frenar els contagis han afectat l'ús d'aquest servei, ja que al febrer del 2019 la mitjana de registre era de 731 persones en dia laborable, mentre que el passat mes de novembre va ser de 368.





La tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor de Mobilitat, Lluïsa Melgares, així i ha manifestat estar satisfeta tot i les dificultats de moment "s'ha aconseguit donar resposta a una llarga reivindicació ciutadana", alhora que s'ha fet un pas per al foment del transport públic.





Aquesta mesura formar part d'un conjunt de decisions que el govern municipal està duent a terme per promoure i prioritzar l'ús del transport públic a la ciutat.