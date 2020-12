Barcenas diu que advocats del PP el van amenaçar amb la presó de la seva dona si parlava contra el partit

El extresorer del PP Luis Bárcenas ha afirmat davant del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló que advocats propers a el partit li van advertir que si "parlava" d'alguna cosa que pogués comprometre a la formació política, la seva dona, Rosalía Iglesias, acabaria a la presó .





El titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6 ha citat a declarar aquest divendres a què portés els comptes dels 'populars' i al seu fill Guillem com a testimonis en la part secreta de la investigació sobre l' 'operació Kitchen'. Una subpieza de la setena que integra el cas 'Tàndem', que es va obrir arran del registre dut a terme a mitjans de l'octubre passat al domicili de Sergio Rius, el xofer de Bárcenas que va ser captat com a confident policial, i on van confiscar de telèfons mòbils i un pendrive.





Bárcenas, que ha declarat durant una hora i per videoconferència des de la presó de Soto del Real (Madrid), ha assenyalat a el jutge que mentre ell es trobava a la presó provisional pel cas 'Gürtel', dos advocats propers al PP li van traslladar un missatge del partit per indicar-li que si no continuava "parlant" sobre els anomenats 'papers de Bárcenas', la seva dona es lliuraria de ser empresonada, el llavors ministre de Justícia Alberto Ruiz-Gallardón seria rellevat i el procés judicial obert contra ell es tancaria. Precisament, els dos advocats als quals se li va atribuir aquest missatge desmentir al juliol d'aquest any haver fet tal cosa quan van anar a visitar Bárcenas a centre penitenciari de Soto de Real.





Bárcenas, condemnat pel Tribunal Suprem a 29 anys de presó per la primera època de la trama 'Gürtel', també s'ha referit a la seva estada a la presó en aquestes dates. Ha destacat davant el jutge García Castelló que no va rebre un bon tracte i que ara entén el perquè, segons manifesten les mateixes fonts.





Segons una de les converses telefòniques que obren en el sumari de 'Kitchen', Rius informava el comissari jubilat i a la presó provisional José Manuel Villarejo com es trobava l'extresorer i exsenador del PP al centre penitenciari. "El cap està fatal. Segons he parlat amb els fills està fins i tot agressiu. Li estan putejant molt allà", li va dir al gener de 2014 el xofer a Villarejo, qui li va assegurar que faria "unes gestions" per evitar aquest tipus de tracte.





CONTRACTACIÓ DEL XOFER

Sobre Sergio Rius -que, segons consta en la causa, va cobrar 2.000 euros mensuals procedents dels fons reservats per ser confident policial en el marc de l''operació Kitchen'-, l'extresorer del PP ha afirmat que va ser ell qui el va contractar per recomanació d'algú proper o vinculat amb la formació política, han indicat les fonts consultades.





Ja en la declaració que va prestar com a testimoni el 16 de gener de 2019 a aquesta peça 7 del conegut com a cas 'Villarejo', Bárcenas va explicar al magistrat García Castelló que va contractar a Rius com xofer al febrer de 2013 perquè s'havia quedat sense conductor i necessitava un altre, donada la "presència mediàtica constant" a la porta de l'habitatge familiar.





Segons va explicar Bárcenas en aquell moment, una dona que havia treballat per a la família durant "moltíssim temps", i que tenia dos fills que havien treballat per al PP i eren policies nacionals, li va recomanar a Rius perquè ella i els seus fills el coneixien "des que eren molt joves ". "Les referències que em va donar és que havia col·laborat esporàdicament amb el PP i que havia estat conductor de Francisco Granados a la Comunitat de Madrid", ha recordat. El fet que hagués passat el filtre de "selecció" de govern regional "era un plus en el sentit que no era només un porter de discoteca, sinó que tenia experiència en temes de seguretat", ha indicat.





ASSALT DEL FALS CAPELLÀ

D'altra banda, també ha comparegut davant del jutge durant uns 20 minuts el fill de Bárcenas i Iglesias, Guillermo -conegut com Willy-, que ha sol·licitat personar com a perjudicat per l'operació que es va muntar per sostreure la informació sensible del PP que el seu pare guardava.





Les fonts jurídiques consultades han explicat que la seva declaració s'ha centrat en l'assalt a 2013 d'un fals capellà a l'habitatge dels Bárcenas a la recerca de "informació que tombi a Govern", segons consta en un atestat policial inclòs en el sumari de la 'Kitchen'.





El jutge va cridar a declarar com investigat per possible còmplice en l'operatiu parapolicial a Enrique Olivares García, condemnat per segrestar a la dona i fill de Bárcenas i a una empleada domèstica, si bé l'interrogatori no va arribar a realitzar-se perquè el metge forense va acreditar que no estava en condicions per declarar. Per aquest motiu, el magistrat va retirar la imputació.