El Consell Fiscal avala el 'només sí és sí' de la llei de llibertat sexual d'Irene Montero

El Consell Fiscal avala la definició del consentiment exprés que constitueix una de les principals novetats de la Llei Orgànica de Garantia Integral de la llibertat sexual presentada pel Govern a principis del passat mes de març.





Així ho han acordat per unanimitat els membres d'aquest òrgan consultiu, que recomanen en tot cas que l'articulat reguli aquesta figura en positiu, han assenyalat fonts d'aquest òrgan.





En l'avantprojecte s'assenyala que "s i s'entendrà que no hi ha consentiment quan la víctima no hagi manifestat lliurement per actes exteriors, concloents i inequívocs d'acord amb les circumstàncies concurrents, la seva voluntat expressa de participar a l'acte". Segons la Fiscalia, que així ho assenyalarà en el seu informe, aquest canvi de redacció atorgarà més claredat a aquesta figura.





L'informe de Consell Fiscal, les suggeriments no són vinculants, s'unirà a què han de presentar el Consell d'Estat i el Consell General de Poder Judicial.





Els ponents de l'informe de l'òrgan de govern dels jutges haurien posat pegues en les seves primeres reunions a la definició de consentiment exprés que propugna la norma afavorida pel Ministeri d'Igualtat, al front es troba Irene Montero, tot i que encara no hi ha una posició final sobre aquest assumpte.





Un altre punt de la llei que ha estat protagonista en el debat del Consell Fiscal, i en el qual no ha existit unanimitat, es refereix als delictes d'explotació sexual (prostitució). Així, l'informe que es farà públic en els pròxims dies suggerirà la necessitat que es compti amb una llei concreta per abordar aquest fenomen per tal de aprofundir més en el delicte, sense perjudici que es demanin també puntualitzacions tècniques dirigides a "polir "els preceptes penals per tal de millorar la persecució d'aquestes conductes.





Es demana millorar, per exemple, pel que fa a la figura de proxeneta o tercera persona que es beneficia d'una explotació sexual perquè encara que ja estava contemplat en el Codi, és cert que la jurisprudència existent feia complicada la seva persecució. Aquest aspecte ha de ser millorat en la nova normativa segons suggerirà el Consell Fiscal.





CÀSTIGS CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL

Segons l'Avantprojecte es castigarà amb la pena de presó d'1 a 4 anys qualsevol comportament sexual "que atempti contra la llibertat sexual d'una altra persona sense el seu consentiment", i inclou com a delicte lleu l'anomenat 'assetjament de carrer'.





Les condemnes per violacions aniran de 4 a 10 anys, encara que es poden elevar a 12 si concorre una circumstància agreujant i 15 si concorren dos o més.





La norma, que elimina la diferència entre abús i agressió, posa al centre dels delictes sexuals el consentiment de la víctima perquè no sigui necessària l'existència de violència o intimidació perquè sigui considerat una agressió. L'eliminació d'aquesta diferència ha estat vista amb bons ulls pel Consell fiscal, segons les mateixes fonts, sense perjudici que les penes s'estableixin en funció de les característiques de cada conducta en concret.





L'avantprojecte assumeix així el conegut 'només si és sí', reivindicació que es va evidenciar després de la polèmica primera sentència del cas de La Rajada, que va condemnar als 5 acusats per un delicte d'abús per una violació múltiple d'una jove durant els Sanfermines de 2016 -si bé posteriorment el Tribunal Suprem va elevar les penes al sentenciar que va ser una violació-.