Salut impulsa un nou cribratge intensiu al centre comercial Parc Vallès de Terrassa

El Departament de Salut ha establert una nova acció conjunta en la lluita contra la COVID-19, amb la collaboració de l’Ajuntament de Terrassa, el Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès, el Banc de Sang i Teixits, la Creu Roja i el Parc Vallès de Terrassa, amb la finalitat de frenar l’expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària.





Aquesta actuació preventiva es fa avui, de les 9 h a les 18 h, al centre comercial Parc Vallès de Terrassa (av. Tèxtil, s/n de Terrassa) i va dirigida a totes aquelles persones asimptomàtiques majors de 12 anys que, de manera voluntària i gratuïta, vulguin fer-se la prova PCR. És important que tothom porti la targeta sanitària per facilitar el tràmit.













La realització de les proves PCR va a càrrec de professionals del Banc de Sang i Teixits.

Pel que fa als resultats de la PCR, s’enviaran per SMS i també es podran consultar a La Meva Salut. El Servei de Vigilància Epidemiològica contactarà amb els casos positius per fer-ne el seguiment oportú.





El Departament de Salut convida la ciutadania a participar activament en aquestes proves, que es fan per aturar l’extensió del virus i assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones. Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones infectades, ja que algunes persones no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn. Cal destacar la importància de fer l’aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas.





Cal tenir present que les proves per a la detecció de la COVID-19 a les persones amb símptomes es continuen fent, com fins ara, als centres d’atenció primària.