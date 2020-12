Les prejubilacions augmentaran el 2021 com a resposta a la reforma de pensions

Els experts creuen que les mesures impulsades pel Govern sobre pensions i la prolongació dels ERTO fins a la meitat de l'any que provocaran un allau de prejubilacions el 2021, ja que serà una de les maneres que tindran les empreses de reajustar les seves plantilles.









En els últims mesos ha augmentat el nombre de persones a qui s'apliquen esquemes de prejubilació a partir dels 60 anys. Les empreses apliquen aquest tipus de plans a persones d'una mitjana d'entre 57 i 63 anys. Amb aquestes mesures, les persones perceben entre un 75% i un 80% del seu salari net. Si l'acord és voluntari, la mitjana d'accés a el pla és de 58 anys, de manera que els treballadors poden estalviar un any més de complements salarials.





Penalització de la prejubilació

Actualment es demana una carrera mínima de 35 anys de cotització per accedir a la prejubilació voluntària i 33 anys cotitzats per a la prejubilació forçosa i parcial. Amb aquestes condicions, el sistema de penalitzacions de la jubilació anticipada voluntària és del 2% de coeficient de reducció per a un període de cotització menor de 38 anys; d'un 1,875% per a un període d'entre 38 i 6 mesos i 41 anys cotitzats; d'1,7% per a un periode d'entre 41 anys i 6 mesos i 44 anys i 6 mesos; i de 1,625% per a un període a partir dels 44 anys.





Després de l'anunci de la proposta de la nova reforma de jubilació de José Luis Escrivá, moltes persones han començat a consultar sobre l'efecte que pot tenir l'enduriment de la prejubilació. I és que el Govern pretén augmentar les penalitzacions per incentivar que la gent arribi a l'edat legal de jubilació, que el 2021 serà de 66 anys.





Si es complís l'edat legal de jubilació, per cada any el govern reduiria un 25% el dèficit de la Seguretat Social, i es recaptarien 4.500 milions més.





Actualment, l'edat mitjana dels espanyols per deixar el mercat de treball és de 64,6 anys. Segons la legislació, és un any i quatre mesos abans del que haurien, de manera que la majoria de la població es prejubila.