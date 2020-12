La Guàrdia Civil ha enviat a l'Audiència Nacional 150 informes sobre els atemptats d'ETA

La Guàrdia Civil ha seguit amb la seva lluita contra ETA des que l'organització terrorista va anunciar el cessament de la violència. De fet, el Servei d'Informació de l'Institut Armat ha lliurat 150 informes a l'Audiència Nacional.













Segons informen fonts del Servei d'Informació a 'Vozpópuli', des d'octubre de 2011 els investigadors han lliurat 150 informes tant a la fiscalia com al jutjat central d'instrucció, que pertanyen a 115 sumaris. En els dos últims anys hi ha hagut més de 30 informes.





Així, la Guàrdia Civil intenta buscar connexions entre els membres d'ETA i els atemptats. Per exemple, en els atemptats amb bombes, es busca un patró comú i es contrasten les declaracions dels etarres per veure si hi ha vincles.





L'operació sota la qual els agents investiguen els casos d'ETA és l'Operació Dàmocles, el nom fa referència a la pressió sobre els etarres que no van ser condemnats i a l'esforç dels guàrdies civils perquè els delictes no prescriguin.





Del total dels informes, uns 50 han servit perquè algun terrorista fos processat. Alguns dels casos que s'han resolt han estat el del cap de la Guàrdia Civil, Antonio Ramos, l'assassinat del comandant de l'Exèrcit de Terra Luciano Cortizo Alonso el 1995 i l'atemptat del mateix any contra el comandant Juan José Aliste.