La Guàrdia Civil desarticula una màfia que estafava amb la venda de mascaretes

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal responsable de 265 delictes d'estafa relacionats amb la venda de mascaretes i material per prevenir la Covid-19 en 21 províncies en una operació en què han estat detingudes sis persones de nacionalitat moldava i realitzat tres registres en Salou i Reus (Tarragona) i Sant Adrià de Besòs (Barcelona).





Els investigadors estimen que la quantitat estafada per aquesta organització criminal podria ascendir a uns 100.000 euros. Els detinguts estan acusats dels delictes d'estafa, amenaces, extorsions, falsedat documental, usurpació de l'estat civil i blanqueig de capitals en el marc de l'Operació Hontecillas.





L'organització aprofitava l'estat de necessitat de la població d'obtenir mascaretes i altres productes sanitaris per la crisi sanitària de la Covid-19 per estafar particulars, ajuntaments, associacions, empreses, farmàcies i ortopèdies, segons ha informat la Guàrdia Civil.





Se'ls ha confiscat documents de tota mena falsificats, més de 100 targetes SIM, una vintena de telèfons mòbils d'última generació, dispositius d'emmagatzematge de dades, una cartera de gestió de cryptomonedas, targetes de crèdit / dèbit falses (la majoria d'elles de les anomenades 'black', és a dir sense límit de despesa o amb un límit molt elevat), així com a instruments per a l'elaboració de documentació falsa, 19.000 euros en efectiu i un vehicle d'alta gamma.





Amb la desarticulació d'aquesta organització la Guàrdia Civil ha aconseguit aclarir 265 delictes, entre ells 81 delictes d'estafa relacionats amb compra de material sanitari-mascaretes comesos a les províncies de Múrcia, Guadalajara, València, Osca, Cadis, Alacant, Madrid, Sevilla, Toledo, Biscaia, Barcelona, Jaén, Saragossa i Huelva.





També es relaciona a aquesta xarxa amb 41 delictes d'estafa relacionats compra de terminals mòbils a les províncies de Càceres i Alacant, 13 delictes d'estafa relacionats amb la compra de patinets elèctrics comesos a les províncies de Huelva i d'Alacant i 4 estafes per phishing en les províncies de Salamanca, Castelló i en les comunitats autònomes de Madrid i d'Astúries.





Segons la Guàrdia Civil, els arrestats són els autors d'altres 25 estafes relacionades amb la venda de rellotges a les províncies de Toledo, Saragossa, València i Pontevedra i 17 delictes d'amenaces i extorsions a les províncies d'Albacete, Biscaia i Valladolid. També se'ls imputa un delicte de blanqueig de capitals, 34 delictes d'usurpació d'estat civil i més de 50 delictes de falsedat documental.





UN AJUNTAMENT DENUNCIAR

L'abril passat, durant el primer estat d'alarma per la Covid-19, la Guàrdia Civil va iniciar les investigacions després de la denúncia presentada per un Ajuntament d'una localitat de la província de Guadalajara, ja que va realitzar una compra a través d'una pàgina web de 600 màscares FPP1 per un import de prop de 800 euros que mai va arribar a rebre.





Els agents van centrar les seves indagacions en l'estudi de la pàgina web i telèfon mòbil de contacte utilitzat pels estafadors i en el rastreig del compte corrent facilitat pels autors dels fets, arribant a la conclusió que aquesta formava part d'un entramat de comptes corrents oberts en diferents entitats bancàries de diferents parts del territori nacional.





"Aquesta organització criminal estava altament especialitzada, estructurada i diversificava la seva activitat per obtenir diners de manera fraudulenta mitjançant la creació d'un entramat de comptes corrents a Espanya utilitzant identitats usurpades i una altra vegades falses, derivant part dels diners obtinguts a altres comptes oberts a l'estranger (Alemanya, Lituània, Holanda i Bèlgica) amb la finalitat de blanquejar-", segons ha explicat la Guàrdia Civil.





Operaven des de l'any 2019 i utilitzaven com a 'base d'operacions' les províncies de Tarragona i Barcelona. L'operació ha estat coordinada pel Jutjat d'Instrucció de Molina d'Aragó, i desenvolupada per agents de la Guàrdia Civil de la Comandància de Guadalajara. Les indagacions continuen obertes i no es descarta la imputació de més delictes i detinguts en funció de l'estudi de la documentació intervinguda.