​L’Associació Memòria i Història de Manresa publica fotos inéditas del ex alcalde Joan Prat Pons

L’Associació Memòria i Història de Manresa ha digitalitzat i contextualitzat i ara presenta en un web 12 àlbums de fotografies -moltes de les quals, inèdites- que va conservar qui va ser alcalde de Manresa entre els anys 1945 i 1958, Joan Prat Pons.









Es tracta d’un total de 450 fotografies, que ara es posen a l’abast de tothom a través del web: https://www.memoria.cat/fotografies-Prat-Pons/





La major part de fotografies són d’actes en els quals Joan Prat Pons va participar, quan no presidir, com a primera autoritat municipal i retraten, sobretot, la Manresa oficial d’aquells temps però també manifestacions de cultura popular dels anys 40 i 50. També hi ha fotografies de Vic, Moià i de la Patum de Berga dels anys 1935 i 1952.





Els 12 àlbums de fotografies són els següents:

1r àlbum: Visita del general Franco a Manresa (1947), amb un centenar de fotografies.

2n àlbum: IV centenari de l’aprovació pontifícia del Llibre d’Exercicis Espirituals (1948).

3r àlbum: Lliurament d’un equip de Raigs X a l’Hospital (1948).

4t àlbum: Festes de la Llum (1949).

5è àlbum: Lliurament d’una bandera a la Caserna (1949).

6è àlbum: Vic. Homenatge al bisbe Joan Perelló (1952).

7è àlbum: Joan Prat Pons “Comendador” (1952).

8è àlbum: Monument a Maria Immaculada a la Clínica (1954).

9è, 10è i 11è àlbums: Fotografies de Manresa i el Bages. Algunes són de l’època de la II República.

12è àlbum: Moià. Homenatge a la Vellesa i Festa de l’Arbre (1952).





També es publiquen alguns documents i imatges d’objectes relacionats amb els càrrecs que Prat Pons va exercir i que va conservar en el seu domicili, com la vara d’alcalde, diplomes, medalles, records i condecoracions. Els autors del web són els historiadors Joaquim Aloy i Pere Gasol.





Properament la família Prat lliurarà els àlbums de fotografies a l’Arxiu Comarcal del Bages i els objectes al Museu Comarcal de Manresa. La família Prat ha facilitat aquests àlbums perquè en digitalitzéssim i en contextualitzéssim les fotografies ies donéssin a conèixer a través del portal de webs www.memoria.cat